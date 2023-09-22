В Челябинской области организуют бесплатные экскурсии для школьников

Осенью 2023 года южноуральские школьники смогут отправиться в бесплатные туристические поездки по региону. Стать участниками пилотной программы и получить сертификат на короткое двухдневное путешествие по родному краю в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» смогут ученики школ Челябинской области с пятого по девятые классы.

Софинансирование туристических поездок для школьников обеспечивает правительство РФ, выделяя регионам субсидии из федерального бюджета. На реализацию программы в 2023 году из госбюджета поступил один миллиард рублей, и эти средства распределили по 29 субъектам Российской Федерации, в число которых вошла и Челябинская область. Благодаря компенсации затрат на организацию поездок для детей, до конца 2023 года в культурно-познавательные туры выходного дня по достопримечательностям своих регионов смогут отправиться 200 тысяч российских школьников пятых-девятых классов, как сообщается на интернет-портале Национальныепроекты.РФ.

«По условиям программы, в поездке детям должно быть обеспечено пятиразовое питание и размещение в гостиницах с уровнем комфорта от тех звезд и выше, — говорится в сообщении. — При этом в один номер заселять можно не более четырех человек. Взрослых сопровождающих у организованной группы должно быть не менее одного человека на десять детей».

Областная администрация на своем уровне также поддерживает проект бесплатных путешествий для школьников, о чем губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соответствующее постановление, в котором говорится: «Срок реализации турпродукта — не позднее 18 декабря 2023 года».

Бесплатные культурно-познавательные поездки по родному краю для участников федеральной программы предполагают организованные туры для групп школьников. Путешествия будут короткими, продолжительностью в один-два дня — для детей это наиболее комфортный вариант с учетом переездов. За это время ребята смогут посетить музеи, промышленные предприятия, природные достопримечательности. Бесплатные путешествия можно совершить в один из туристически привлекательных городов Челябинской области — Миасс, Златоуст, Кыштым, Магнитогорск, Челябинск, Троицк.

Сформировать туристическое предложение для бесплатных поездок школьников — задача региональных туроператоров. Родителям школьников для участия в программе необходимо оформить специальный сертификат на портале «Госуслуги», где можно самостоятельно выбрать программу поездки и сертифицированного туроператора. После того, как тур выбран, сертификат нужно использовать в течение двух недель.

«Программа бесплатных путешествий для школьников пятых-девятых классов — это одна из мер национального проекта ''Туризм и индустрия гостеприимства'', которая позволяет сделать путешествия для детей доступнее, — уточняют специалисты портала Национальныепроекты.РФ. — Программа реализуется с 2022 года — тогда в проекте приняли участие 18 российских регионов, и в познавательные поездки бесплатно отправились около 100 тысяч школьников».

В этом году возможности программы расширились, а количество ребят удвоилось. Кроме того, если в прошлом году путевки раздавали только отличникам и победителям олимпиад в награду за успехи в учёбе, то в этом году бесплатно съездить в групповой тур по достопримечательностям края могут абсолютно все школьники.