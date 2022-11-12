В Челябинской области «Орлан» смертельно травмировал мужчину

В субботу, 12 ноября, скоростной рельсовый автобус «Орлан», выехавший из Челябинска в Екатеринбург, смертельно травмировал мужчину. На место происшествия выехал Челябинский транспортный прокурор.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telergram-канале, 12 ноября в семь часов пять минут на 5 пикете 240 км перегона Электростанция - Шагол ЮУЖД произошло смертельное травмирование мужчины рельсовым автобусом «Орлан» № 7123, следовавшим по маршруту Челябинск - Екатеринбург. Во время ЧП мужчина находился в колее пути.

Как пояснили в пресс-службе ЮУЖД, машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, но ввиду небольшого расстояния наезд предотвратить не удалось.

Из-за чрезвычайного происшествия произошла задержка движения поезда на три минуты. Другие составы двигались в штатном режиме. Поезд отправился по маршруту с задержкой три минуты.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и Челябинский транспортный прокурор, который будет координировать действия правоохранительных органов.

Прокуратура на транспорте проверяет исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

К работе подключились специалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий», - пояснили в Управлении.

ЮУЖД призывает граждан быть бдительными на объектах железной дороги и соблюдать правила безопасного поведения.

Напомним, в пятницу, 11 ноября, «Орлан» совершил свой первый рейс из Челябинска в Екатеринбург.