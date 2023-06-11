В выходные увеличили число вагонов в Орлане между Челябинском и Екатеринбургом

В связи с популярностью маршрута у пассажиров10 по 13 июня увеличено количество вагонов в поезде «Орлан» Челябинск – Екатеринбург, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

В этот период между двумя областными центрами будет курсировать состав из четырех вагонов «Орлан».

Оформить проездные документы на поезд можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест.

Кроме того, в выходные и праздничный день в Челябинской области изменился график движения пригородных поездов на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД).

Напомним, в свой первый рейс по маршруту «Челябинск – Екатеринбург рельсовый автобус отправился ранним утром 11 ноября 2022 года. В новогодние каникулы

Изначально рейсы выполнял рельсовый автобус РА-3 «Орлан». Периодически его заменял предшественник, также работающий на дизеле, РА-2. В эти выходные он также отправится в путь, но уже с тремя вагонами.

В новогодние каникулы (с пятого по девятое января) также пришлось увеличить число вагонов в поезде «Орлан» сообщением «Челябинск – Екатеринбург» в связи с большой популярностью у пассажиров.