10.06.2023
В Сосновском районе водитель «БМВ» насмерть сбил велосипедиста
10.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
10.06.2023
Каждую субботу в Одигитриевском монастыре Челябинска совершается молебен о болящих
09.06.2023
В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского
09.06.2023
ЮУТПП провела День открытых дверей для предпринимательского сообщества
09.06.2023
В новом сквере Челябинска на Труда-Володарского появились древние ископаемые
В выходные увеличили число вагонов в Орлане между Челябинском и Екатеринбургом
09.06.2023
Силовики Челябинской области задержали диверсанта, причастного к поджогам на железной дороге
07.06.2023
Поджог релейных шкафов на ЮУЖД привел к задержке нескольких поездов
06.06.2023
Челябинск и Калининград свяжет прямой поезд
05.06.2023
В Челябинской области поезд смертельно травмировал мужчину
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
09.06.2023
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023