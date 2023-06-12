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Прокуратура проверит сообщения о давке в «Орлане», курсирующем между Челябинском и Екатеринбургом

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с информацией о некачественном обслуживании пассажиров в пригородном поезде «Орлан», курсировавшем в выходные по маршруту Челябинск – Екатеринбург.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, поводом для проверки стали сообщения в СМИ и соцсетях о некачественном оказании услуг пассажирам рельсового автобуса «Орлан» по причине продажи билетов с превышением количества мест для сидения.

Некоторым пассажирам пришлось простоять более двух часов. Вагоны были переполнены и в них было душно. По словам пассажиров, в вагонах не работали кондиционеры.

Напомним, с 10 по 13 июня было увеличено количество вагонов в поезде «Орлан» Челябинск – Екатеринбург в связи с популярностью маршрута у пассажиров, сообщала пресс-служба Свердловской пригородной компании. Между двумя областными центрами курсировал состав из четырех вагонов. Видимо, и этого оказалось мало.

«Орлан»
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07.06.2023 17:19

В добрый путь, Аврора: юная рысь улетает из Челябинска в новую жизнь на юге России

07.06.2023 16:52

В Челябинске возобновляется движение трамваев по проспекту Победы

07.06.2023 16:41

Парк Калининского района Челябинска осветят за 3,4 миллиона рублей

07.06.2023 16:27

В четверг в Челябинской области – местами дожди и грозы

07.06.2023 16:16

Попавшие в сложную ситуацию дети Миасса смогут бесплатно обучиться поварскому искусству

07.06.2023 15:58

Избиратели Челябинской области смогут дистанционно проголосовать на выборах