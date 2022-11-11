Сегодня «Орлан» отправился в первый рейс из Челябинска в Екатеринбург

В пятницу, 11 ноября, ранним утром пригородный поезд «Орлан» отправился в первый рейс по маршруту Челябинск – Екатеринбург.

Как сообщает миндортранс региона, «Орлан» отправился в путь с челябинского пригородного вокзала в шесть часов 50 минут. На первый рейс были проданы 105 билетов.

Рельсовый автобус «Орлан» отличает современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта для пассажиров. «Он используется для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. В движение состав приводит мощная, экономичная и достаточно тихая дизель-гидравлическая силовая установка. Пневморессоры в подвеске поезда обеспечивают высокую плавность хода», - пояснили в ЮУЖД.

Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне – мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло.

Подвижной состав адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. В головном вагоне для удобства посадки и высадки предусмотрен подъемник для кресел-колясок, оборудовано специализированное место и санитарный модуль.

«Орлан» будет курсировать ежедневно. В шесть часов 50 минут он будет отправляться из Челябинска и прибывать в Екатеринбург в 10 часов 46 минут. Отправление из Екатеринбурга ежедневно в 18 часов семь минут, прибытие в Челябинск - в 22 часа четыре минуты. От одного областного центра до другого пассажиры будут добираться за три часа 56 минут.

В пути предусмотрены остановки на о. п. 236 км, станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, о.п. Первомайская.

В ЮУЖД уточнили, оформить проездные документы на поезд можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, оформить их можно за 10 дней до даты отправления.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, запуск «Орлана» стал возможен благодаря взаимодействию правительств Челябинской и Свердловской областей, а также двух железных дорог – Южно-Уральской и Свердловской.