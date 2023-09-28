Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года

В декабре 2023 года между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать третья пара пригородных рельсовых автобусов «Орлан».

«Рассматривается вопрос запуска с 12 декабря 2023 года третьей пары пригородных поездов сообщением Челябинск-Главный – Верхний Уфалей – Екатеринбург-Пассажирский с использованием рельсовых автобусов (далее - РА). В настоящее время данный вопрос проходит необходимые согласования», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в миндортранса региона.

Кроме того, во второй половине 2024 года планируется увеличение составности пригородных поездов данного маршрута до трех вагонов (при наличии технической возможности).

Напомним, в свой первый рейс по маршруту «Челябинск – Екатеринбург рельсовый автобус «Орлан» отправился ранним утром 11 ноября 2022 года.

Изначально рейсы выполнял рельсовый автобус РА-3 «Орлан». Периодически его заменял предшественник, также работающий на дизеле, РА-2.

В новогодние каникулы (с пятого по девятое января) пришлось увеличить число вагонов в поезде «Орлан» сообщением «Челябинск – Екатеринбург» в связи с большой популярностью у пассажиров.

С первого февраля 2023 года между Челябинском и Екатеринбургом начала курсировать вторая пара пригородных поездов «Орлан».

В период с 10 по 13 июня количество вагонов в поезде «Орлан» Челябинск – Екатеринбург увеличили с трех до четырех в связи с популярностью маршрута у пассажиров.

Рельсовый автобус «Орлан» отличает современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта для пассажиров.

Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне – мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло.

Подвижной состав адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. В головном вагоне для удобства посадки и высадки предусмотрен подъемник для кресел-колясок, оборудовано специализированное место и санитарный модуль.