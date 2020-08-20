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В Челябинской области от коронавируса умер 26-летний парень

Общество
Сегодня, 12:15
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области продолжает расти число жертв «ковида». За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Самому молодому из них было всего 26 лет. Количество жертв пандемии в регионе достигло 323 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, непосредственно от «ковида» умер 26 летний парень. У остальных диагноз «ковид» был сопутствующим заболеванием.

Скончалась женщина 63-лет, у которой также были диагностированы ишемическая кардиомиопатия и мелкоочаговый кардиосклероз. Умер 56-летний мужчина. У него был постинфарктный кардиосклероз. 85-летняя жительница области умерла от хронической обструктивной болезни легких и эмфиземы (ковид сопутствующий).

По оперативным данным, по числу заболевших «ковидом» в России Челябинская область сейчас находится на 11 месте. Умерли в стране за период пандемии почти 16 тысяч человек.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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коронавирус
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