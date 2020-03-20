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В Челябинской области откроют еще три лаборатории для обследования на коронавирус

Общество
Сегодня, 15:38
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области будут открыты еще три лаборатории для обследования на коронавирусную инфекцию (Сovid-19).

«Открываем еще три лаборатории, где по направлениям врачей будем тестировать тех, кто испытывает сомнения по поводу их ОРВИ и гриппа и имеет панические настроения, что у них коронавирус», - рассказала первый заместитель губернатора области Ирина Гехт.

Лаборатории будут открыты на базе областных больниц в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. Любой житель области сможет обследоваться на коронавирусную инфекцию, но только получив направление врача.

На сегодня исследования на коронавирус проводятся в Челябинске на базе лаборатории центра эпидемиологии и гигиены.

Ирина Гехт успокаивает южноуральцев, на сегодня большинство подтвержденных случаев коронавируса в России - привезенные из-за рубежа. В области не выявлено ни одного случая коронавируса. В УрФО подтверждено восемь случаев, в том числе шесть – в Свердловской области, по одному – в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

 

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Ирина Гехт
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