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В УрФО подтверждено еще шесть случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 00:19
Автор: 
Олеся Денисова

В Уральском федеральном округе (УРФО) зарегистрировано еще шесть случаев новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), из них пять -в Свердловской области, один – в Ханты-Мансийском автономном округе. Ранее было подтверждено по одному случаю в Тюменской и Свердловской областях.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, все заболевшие вернулись после путешествия по странам Европы. Они госпитализированы в горбольницу№ 40, чувствуют себя удовлетворительно. Контактировавшие с ними лица также госпитализированы в инфекционное отделение больницы.

По данным Роспотребнадзора ХМАО, первый случай заболевания подтвержден у женщины, вернувшейся из круиза с пребыванием в Италии. Она изолирована, определён круг контактных, все обследованы.

Всего за последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавируса в 23 регионах: Москва – 12 случаев, по пять случаев в Московской и Свердловской областях, по три случая в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях, по два случая – в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае, по одному случаю – в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской и Тверской областях, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском АО, Республика Чувашия.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 188 жителей России и 11 у граждан иностранных государств. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано, заверяют в Роспотребнадзоре.

В инфекционной больнице №2 Москвы скончалась 79-летняя женщина, у которой при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию. «Причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было», - сообщают в департаменте здравоохранения Москвы. У женщины были и тяжелые сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Москве подтверждено 98 случаев заболевания, из них пятеро выписаны после выздоровления.

На сегодня выписаны 9 россиян, в том числе три гражданина России, эвакуированных из Японии с круизного лайнера «Diamond Princess», два гражданина Китая, один гражданин Италии.

По состоянию на утро 19 марта в мире подтверждено 218 тысяч 408 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 137 тысяч 173 случая зарегистрирован в 149 странах мира (за сутки добавились девять новых страны), остальные – в Китае.

На территории Челябинской области случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на текущий момент не выявлено.

Автор: 
Олеся Денисова
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