В Челябинской области открылись новые поликлиники для пациентов с симптомами ковида

В пяти муниципалитетах Южного Урала - Челябинске, Миассе, Златоусте, Троицке и Магнитогорске - открылись амбулаторные центры для пациентов с симптомами коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня, первого февраля, сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.

Кроме того, в обычных поликлиниках региона продолжают работу кабинеты с отдельным входом для пациентов с симптомами COVID-19.

Региональный минздрав опубликовал график работы амбулаторных центров и кабинетов для пациентов с COVID-19.

Челябинск:

• ГКБ № 1, ул. Воровского, 9-А, ежедневно, 9:00 - 18:00;

• ГКБ № 2, пр. Ленина, 82, вход со двора, будни, 8:30 - 18:00, в выходные, 9:00 - 15:00;

• ГКП № 5, пр. Комсомольский, 36-А, каб. 102 и 103, ежедневно, 8:00 - 18:00;

• ГКБ № 11, ул. Дзержинского, 15, ежедневно 8:00 - 18:00;

• ОКБ № 2, ул. Гагарина, 18, корпус 2, ежедневно, 8:00 - 18:00;

• ОКБ № 3, пр. Победы 287а, пр. Победы 376в, ежедневно, 8:00 - 18:00;

• ГКБ № 5, ул. 3-го Интернационала, 69, ежедневно, 8:00 - 18:00;

• ГКБ № 9, ул. 5-я Электровозная, 5, ежедневно, 8:00 - 18:00;

• ГКБ № 8, ул. Горького, 18, 7 подъезд, будни 9:00 - 16:00;

• ГКП № 8, ул. Трашутина, 20, ежедневно, 9:00 - 16:00;

• ГКБ № 6, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29, ежедневно, 9:00 - 18:00, вход справа от центрального вход.

Миасс:

• ГБ №2, ул. Ильменская, 81, ул. Ильмен-Тау, 3, ежедневно, 8:00 - 16:00.

Златоуст:

• Городская больница, ул. Бушуева, 16, ежедневно, 9:00 - 18:00.

Троицк:

• Областная больница, ул. Майская, 1, ежедневно, 8:00 - 16:00.

Магнитогорск:

• ГБ №1 им. Г.И. Дробышева, ул. Советская 219, будние дни 9:00 - 18:00; суббота с 9:00-16:00; воскресенье 9:00 - 15:00

• ГБ №2, ул. Уральская, 48, будние дни 9:00 - 18:00; суббота с 9:00 - 16:00; воскресенье 9:00 - 15:00.