Владимир Мякуш поднялся на две позиции в медиарейтинге глав региональных парламентов

В Челябинской области открыты 28 ковидных госпиталей, 24 базы по долечиванию и три реабилитационных центра

В Челябинской области создана трехуровневая система оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией Covid-19: ковидный госпиталь, база по долечиванию и реабилитационный центр.

Об этом рассказал министр здравоохранения региона Юрий Семенов на пресс-конференции в АиФ 16 ноября.

На сегодня для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией открыто семь тысяч 82 койки коек в ковидных госпиталей, развернутых на базе 28 больниц региона в 15 муниципалитетах: Челябинск, Магнитогорск, Аша, Верхнеуральск, село Еткуль, Златоуст, Карталы, Касли, Копейск, Кыштым, Коркино, Миасс, Сатка, Чебаркуль, Южноуральск.

Кроме того, в регионе открыты 24 базы для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией и три базы для дальнейшей реабилитации. «Открыты 24 базы по долечиванию на две тысячи 130 коек и три базы по реабилитации на 85 коек», - уточнил Юрий Семенов.

По словам министра, на базах по долечиванию работают врачи разного профиля, но все они прошли соответствующее обучение и допущены для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Есть четкие критерии, каких пациентов с ковидных госпиталей нужно отправлять на базы по долечиванию, а каких на дальнейшее амбулаторное лечение домой. Об этом рассказали главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Наталья Ревель-Муроз и главный внештатный пульмонолог Управления здравоохранения администрации Челябинска Владимир Антонов.

На долечивание и реабилитацию направляют среднетяжёлых и тяжёлых пациентов с коронавирусной инфекцией (без хронический патологий), у которых достигнута положительная динамика после лечения на госпитальных базах, нет зависимости от кислорода, нет выраженной одышки.

Базы по долечивания открыты в муниципалитетах: Аша, Верхнеуральск, село Долгодеревенское, Златоуст, Касли, Копейск, поселок Роза (Коркинский район), Кыштым, Магнитогорск, Миасс, село Миасское, село Октябрьское, Трехгорный, поселок Увельский, Катав-Ивановск, Чебаркуль, Челябинск.

Третий этап должен проходить в санаторно-курортных условиях, в том числе в «Сосновой горке» и реабилитационном центре на Смолино.

По состоянию на 16 ноября на госпитальных базах области получает лечение шесть тысяч 342 человека, неделю назад – пять тысяч 452 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (прирост за неделею – 890), две недели назад – четыре тысячи 722 пациента. Число госпитализированных южноуральцев с коронавирусом продолжает расти уже четвертую неделю подряд.