В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. В целом ситуация в регионе оценивается неэпидемическая, но в ряде территорий эпидпорог превышен более чем на 20 процентов.

Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Семенов.

В целом рост заболеваемости в целом по области составляет 15,3%. Число заболевших среди детей выросло на 14,1%, по взрослым – на 18,4%.

По состоянию на 17 марта приостановлен учебный процесс в двух школах одного муниципального образования. Кроме того, не учатся и ученики 162 классов в 38 школах.

Всего взято под наблюдение медицинскими организациями одна тысяча 361 человек. Остается под наблюдением 678 человек, в том числе 580 граждан России, 66 гражданина КНР, 13 граждан Италии, 19 граждан других стран.

По словам Семенова, с начала неблагополучия было госпитализировано 59 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 53 россиянина. У 57 человек результаты отрицательные, два пока находятся в работе. Находятся под наблюдением 13 человек.

Обследовано на новую коронавирусную инфекцию одна тысяча 481 человек, в том числе за последние сутки – 137 человек. Все результаты отрицательные.

Губернатор Алексей Текслер выразил благодарность врачам, медицинским работникам, сотрудникам Роспотребнадзора за работу по недопущению коронавирусной инфекции на территории области.