В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Челябинской области заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла на 3,8% по сравнению с уровнем предыдущей недели. Рост отмечен практически по всем группам населения.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, уровень заболеваемости среди малышей до трех лет вырос на 7,4%, среди школьников 7-14 лет – – на 6,1%, среди взрослых – на 1,4%. Заболеваемость детей 3-6 лет соответствует уровню прошлой недели.

«По данным лабораторных исследований на территории области циркуляция гриппа значительно снизилась, - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора. - Однако, сохраняется выявление вирусов гриппа А и В у больных. Также при исследованиях активно выявляются другие возбудители ОРВИ «негриппозной» этиологии: риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа».

В целом ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как благополучная. При этом уровень заболеваемости взрослого населения выше эпидемического порога на 18,5%, а в целом среди всего населения и среди детей - ниже эпидемического порога на 12,6%.