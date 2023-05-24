24.05.2023
В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
24.05.2023
Челябинские школьники будут питаться в летних лагерях бесплатно
24.05.2023
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска останется под стражей
24.05.2023
В заглавной партии «Сильва» на челябинской сцене впервые выступит Наталья Гончарова
24.05.2023
Челябинец обокрал глухонемого друга
24.05.2023
Челябинцев приглашают на самый главный полумарафон России
В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
17.05.2023
В Челябинской области значительно снизилась циркуляция гриппа
18.04.2023
В Челябинской области выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников и малышей
06.04.2023
Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослых южноуральцев пока превышает эпидпорог
31.03.2023
В Челябинской области отменили карантин по гриппу в больницах и соцучреждениях
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023