В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий

В пятницу, 11 марта, в Челябинской области вновь смягчают ряд мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. QR-коды теперь не нужно будет предъявлять при посещении культурных и спортивных мероприятий в области.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

«В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области отменяются QR-коды для посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», - сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, с первого марта отменили QR-коды при посещении торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, а также иных объектов торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.

Непривитые и те, кто не болел ковидом, смогут спокойно посещать парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, косметические, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и на иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

QR-код не нужен и для поездок в пансионаты, санатории, профилактории, на базы отдыха и в иные места отдыха.

Также отменены рекомендации по переводу на удаленную работу части сотрудников.

В регионе по-прежнему действуют требования главного санитарного врача по Челябинской области об обязательной вакцинации (постановления №3 от 08.10.2021 и №5). Прививку должны поставить те специалисты, которые много контактируют с людьми, лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане в возрасте от 18 лет и старше, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории области.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный распоряжением правительства области от 18 марта 2020 года № 146-рп с 19 марта 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

В области сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 60 лет в связи с остающийся непростой ситуацией по коронавирусной инфекции. Он был повторно установлен в октябре 2021 года.

На территории области продолжает действовать масочный режим (с шестого мая 2020 года), остается необходимость соблюдения социальной дистанции и использования мер индивидуальной защиты.