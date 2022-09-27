В Челябинской области отопление запущено в половине соцучреждений и каждом пятом доме

На утро 27 сентября в Челябинской области запущено отопление в 52% социальных учреждений и в 19,8% жилого фонда, сообщает минстрой региона.

Напомним, с понедельника, 26 сентября, в регион пришел арктический циклон, который принес ощутимое похолодание. Местами установился временный снежный покров. Ночные заморозки (до минус шести градусов) продолжатся вплоть до воскресенья.

Пока не все города и районы Челябинской области приняли решение о начале отопительного сезона – по состоянию на 27 сентября распоряжения подписаны в 37 муниципалитетах.

В 35 муниципалитетах на сегодняшний день поэтапно подключается отопление.

В среду, 28 сентября, отопительный сезон начнется в жилищном фонде Магнитогорска. С понедельника отопление начали давать в соцучреждениях, больницах, детских садах и школах города. Как сообщили в мэрии, тепло будет поступать в квартиры постепенно, в соответствии с графиком, согласованным с МП трест «Теплофикация».

В Челябинске старт отопительного периода дан 26 сентября. «Во всех квартирах и учреждениях города отопление появится не позднее 4-5 суток после старта отопительного периода. В первую очередь будут подключаться социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения», - пояснили в УСТЭК.

В Златоустовском городском округе отопительный сезон стартовал в понедельник, 26 сентября. Соответствующее постановление подписал глава.

В Миасском городском округе в связи с понижением температуры воздуха отопительный сезон начали раньше первоначально запланированного срока – с 26 сентября.