В Челябинской области пересмотрят размер регионального пособия при рождении ребенка

В Челябинской области планируют увеличить размер регионального пособия, выплачиваемого семьям при рождении ребенка.

Соответствующие поправки в областной закон, внесенные по инициативе губернатора Алексея Текслера, рассмотрели депутаты комитета Законодательного собрания по социальной политике.

На сегодняшний день в Челябинской области размер регионального единовременного пособия при рождении ребенка зависит от очередности рождения малыша в семье.

«На первого ребенка семья получала две тысячи рублей, на второго – три тысячи рублей, на третьего – четыре тысячи, на четвертого – пять тысяч, на пятого и последующих детей - шесть тысяч», - отметил председатель комитета Сергей Буяков.

В целях усиления социальной поддержки семей при рождении ребенка предлагается установить размер пособия в сумме шесть тысяч независимо от очередности появления малыша на свет в этой семье.

При принятии законопроекта семья в Челябинской области при рождении каждого ребенка будет получать по шесть тысяч рублей.

Депутаты комитета единогласно поддержали законопроект и рекомендовали Законодательному Собранию принять его сразу в трех чтения. Заседание состоится 26 августа.

Министерство социальных отношений области подготовило путеводитель для жителей по мерам социальной поддержки семьей с детьми разного возраста, начиная от рождения ребенка до 18 лет.