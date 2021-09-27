В Челябинской области пока не обеспечено теплом 1% учреждений соцсферы и 0,5% жилья

В Челябинской области пока не обеспечены теплом 2% котельных, один процент учреждений социальной сферы и 0,5% жилого фонда.

«На 15 часов 27 сентября в Челябинской области отоплением обеспечены 99% учреждений социальной сферы и 99,4% жилого фонда, 98% котельных запущены в работу, - сообщили в пресс-службе минстроя, уточнив, что данные меняются каждый час. - Подключение к теплу жилых домов и объектов социальной сферы должно быть завершено в ближайшее время».

В группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте жители сообщают о проблемах с теплоснабжением и негодуют, почему при таких низких температурах им до сих пор не подключили отопление.

«Помогите пожалуйста, Челябинск, Ленинский район, Толстого,53. До сих пор нет отопления. Температура ниже, чем на улице. Сырость. Вторую неделю спим в шапках, в одежде под двумя одеялами. За электричество наматывает огромные счета. Старший сын заболел, тратим деньги на лекарства. Исправно за все платим, но в ответ не получаем ничего», - пишет губернатору Эльвира Колющенко.

«По адресу Челябинск, Пушкина 6а, ЖЭК отказался от дома не объясняя причины, кто обслуживает теперь дом-неизвестно, в доме до сих пор нет отопления, люди вынуждены ходить в квартире в куртках», - сообщает Варвара Новикова.

Поступают жалобы из Магнитогорска, Карталов (на работу Центральной котельной), Чебаркуль (Крылова, 20), п. Октябрьский (Красноармейский район) Еманжелинска (улица Герцена, дом 16), Троицка.

По поручению губернатора Алексея Текслера минстрой держит вопрос на постоянном контроле. Руководителям территорий оказывается необходимая поддержка, чтобы ускорить подачу тепла южноуральцам.

«В минувшие выходные работы по подаче тепла в дома южноуральцев не приостанавливались. Все вопросы находятся под постоянным контролем министерства. Внимательно следим за ситуацией, чтобы люди не остались без тепла», – заверил министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе.

Минстрой отмечает, что в ряде территорий, где осуществляется переход к новым источникам теплоснабжения, наблюдается задержка по установленным срокам. «Но это никак не повлияет на старт отопительного сезона, - заверяют в ведомстве и поясняют. - Подача тепла будет осуществляться по старой схеме до момента, пока не введут в работу новые теплоисточники».

Отрегулированы вопросы теплоснабжения в Юрюзани, Нязепетровске (железнодорожный район), Бакале, где отмечались проблемы. Котельные запущены в работу. В поселке Приморском Агаповского района завершены работы по строительству новой котельной. На 27 сентября запланированы пуско-наладочные работы с последующим пуском в эксплуатацию, и начнется поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов.

Напомним, в этом году отопительный сезон в большинстве муниципалитетов стартовал намного раньше обычного. С седьмого сентября начали подключение тепла в социальных учреждениях Кыштыма и Каслинского района, с девятого сентября – в Кусинском районе, сообщает минстрой.

Паспорта готовности муниципальных образований к отопительному сезону будут составлены до 15 ноября после окончания ремонтных работ и соответствующих проверок.