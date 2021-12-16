В Челябинской области пока не регистрировался «Омикрон»

В Челябинской области пока не подтверждено ни одного случая заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон».

Об этом сообщил министр здравоохранения области Юрий Семенов на заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике, состоявшееся 16 декабря.

«В настоящее время проводится выборочное обследование пациентов, поступающих с подозрением на коронавирусную инфекцию или пациентов с не совсем типичным течением острого респираторного заболевания (ОРВИ). Берется обычный ПЦР на штамм “Дельта“ коронавирусной инфекции. Если он не подтверждается, то выборочно берутся анализы и отправляются сначала в наш Роспотребнадзор, а оттуда на проведение исследования в Новосибирск», - рассказал глава минздрава.

По его словам, пока в области не было выявлено ни одного случая заражения новым штаммом. «Пока ни одного случая не подтверждено», - отметил Семенов.

Министр добавил, что в область поступили реактивы для выявления нового штамма и в ближайшее время анализы будет делать региональное управление Роспотребнадзора.

Новый штамм в Россию завезли граждане, в которые возвращались из Южно-Африканской Республики и других государств. На сегодня у 16 россиян (из 177 человек, находящихся в обсерваторах Московской области) обнаружен новый штамм «омикрон».

«Скоро граждане поедут в отпуска, имея в виду возможности использования новогодних праздников, и, безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам произошло дальнейшее проникновение этого штамма», - докладывала президенту Владимиру Путину вице-премьер Татьяна Голикова. По оценкам мировых экспертов, каждый человек с вариантом «омикрон» может заразить 3–3,5 человека, в то время как по штамму «дельта» этот показатель составлял 0,8.