16.12.2021
«Ростелеком» и ПФР подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
16.12.2021
В знаменитый челябинский особняк на улице Труда спустя сто лет вернулись музыка и танцы
16.12.2021
Вектор знаний для управления персоналом: АЗ «УРАЛ» провел учебные тренинги
16.12.2021
В Челябинске из-за коммунальной аварии жители северо-запада остались без воды
16.12.2021
В Челябинской области пока не регистрировался «Омикрон»
16.12.2021
Челябинские пешеходы теперь могут управлять светофорами на проспекте Победы
В Челябинской области пока не регистрировался «Омикрон»
16.12.2021
Главврач ЧОДКБ: Ковид у детей можно сравнить с глубинной бомбой
16.12.2021
За сутки заболело ковидом 610 южноуральцев, выздоровело 712, умерло 28
15.12.2021
В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 15 школ и 1089 классов
15.12.2021
За сутки заболело ковидом 612 южноуральцев, выздоровело 739, умерло 30
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021