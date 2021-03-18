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Челябинск
ОРВИ
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18.03.2021 11:16
В Челябинской области пока не регистрируют случаев гриппа

В Челябинской области пока не зарегистрировано ни одного случая заболеваемости гриппом. При этом отмечается и снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией.

«Особенность текущего эпидсезона является то, что мы до сих пор не регистрируем случаев гриппа», - сообщила на пресс-конференции в АиФ-Челябинск начальник отдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

По данным главного государственного санитарного врача на территории Российской Федерации уже появляются случаи заболевания, обусловленные вирусом гриппа В. «На территории нашей области пока ни одного случая не зарегистрировано в течение текущего эпидсезона (с конца лета 2020 года и по настоящее время)», - отметила Косарева.

Эпидемиологи считают, что этому способствовали высокий уровень вакцинации южноуральцев против гриппа (в этом году было привито против вирусов гриппа более 54% жителей) и введенные противоэпидемические меры.

По данным проводимых Роспотребнадзором исследований, на сегодня, помимо коронавирусной инфекции COVID-19 и ОРВИ, в Челябинской области выявляются вирусы парагриппа (особенно третьего гриппа), риновирусной инфекции, сезонный коронавирус.

Раиса Косарева отметила, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в этом году привело к снижению числа заболевших иными инфекциями. Прежде всего, это коснулось инфекций, передающихся воздушно-капельным путем и кишечных инфекций, которые передаются через грязные руки. Южноуральцы стали носить маски, изолироваться и дистанцироваться, тщательнее и чаще мыть руки.

Автор: Любовь Юрина
грипп
Челябинск
ОРВИ
коронавирус
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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В России предсказали новый топливный кризис
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17.03.2021 13:27
Три корпоративных видео ММК стали лауреатами всероссийского конкурса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 13:00
Приставы взялись за Тефтелева
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 12:19
В Магнитогорске авиарейс до Москвы задержали на шесть часов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 12:14
В Челябинске появился первый старый трамвай с валидаторами и без кондуктора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 12:00
В Челябинске будущий хозяин «кота в мешке» получит пакет корма
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:59
«Уралкуз» увеличил продажи железнодорожных осей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:57
В Историческом музее Челябинска можно будет увидеть космический скафандр
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:50
На челябинской свалке пока не рекультивировали один отстойник
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:45
В ГУФСИН продолжается активная вакцинация от коронавируса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:28
У волонтера из Магнитогорска вынесли все имущество из машины пока он спасал людей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:25
В Челябинской области продолжает снижаться число выявляемых за сутки случаев ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:04
Полиция Челябинска изъяла сигарет и контрафактного алкоголя на четыре миллиона рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 10:58
Челябинцам на выставке «Время первых» покажут космический скафандр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 10:34
На месте челябинской свалки может появиться горнолыжный курорт
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 10:25
Церемония прощания с воспитанником челябинского «Трактора» пройдет 18 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 10:12
Южноуральцы могут получить медпомощь в федеральных клиниках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 07:54
Движение поездов на перегоне Сыростан – Хребет ЮУЖД полностью восстановлено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 22:28
Открыто движение по одному из путей на месте схода вагонов в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 21:46
Предварительная причина схода вагонов на ЮУЖД - излом рельса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 21:06
Подарок на столетие: Андрей Фалейчик вручил вдове ветерана Великой Отечественной жилищный сертификат
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 18:23
Участники соцопроса против высоток возле Челябинского бора, а власти нарушений не увидели
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 18:04
Более 68 тысяч южноуральцев вакцинировались против ковида, еще 38 тысяч поставили первый укол
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 17:49
Более пяти тысяч наблюдателей планирует подготовить южноуральский штаб по контролю за выборами в Госдуму
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 17:30
В челябинском городском бору «завелся» неуловимый «создатель» снежных куч
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 17:26
Челябинские хоккеисты дали мастер-класс для осужденных колонии Копейска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 17:24
Воспитанник «Трактора» умер после попадания шайбы в голову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 17:17
Исследование: кто едет на челябинские горнолыжки и как проводит время на горе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:46
ЮУЖД: В ближайшие часы восстановим движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:44
Бывшего начальника ГИБДД Чебаркуля задержали за езду без прав
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:36
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:33
В Челябинской области начался весенний «БУМаговорот» - присоединяйтесь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:22
В Челябинске мужчина в медицинской маске ограбил ломбард
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:21
Красивая и смелая…
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:19
Смягчены требования к резидентам ТОСЭР в моногородах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 15:45
В Челябинске задержаны лжеэлектрики, которые грабили пенсионеров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 15:32
В Магнитогорске растут грамотные потребители
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 15:10
В среду в Челябинской области вновь обещают температурные качели
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 15:02
Покупка детсада обернулась для мэрии Копейска возбуждением дела
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 14:43
Челябинские дзюдоисты отличились в Екатеринбурге
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 14:24
Южноуральские учащиеся могут внести свои предложения по организации питания в школах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:58
В Еманжелинске суд обязал мэрию отремонтировать автодороги на станции Таянды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:58
«Ростелеком» осветит улицы Снежинского городского округа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:56
На базе ММК встретились и обменялись опытом промышленные инноваторы России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:44
В апреле ограничат движение большегрузов на трассах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:11
В Копейске директора хлебокомбината обвиняют в невыплате зарплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:04
Жительница Коркино обвинила судью в получении взятки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:48
В Челябинске вышестоящий суд потребовал демонтировать стоянку возле ГКБ №6
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:44
Сход вагонов изменил маршруты движения поездов по территории Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:21
В Челябинске приступили к очистке крыш от сосулек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:07
Володин придумал, как удержать россиян в регионах с помощью льготной ипотеки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:04
По факту схода вагонов на ЮУЖД возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:03
В Минэкологии прокомментировали сброс канализационных стоков в Миасс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 11:53
Россиян ждет подорожание картошки и хлеба
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 11:33
Почти пять тысяч южноуральцев продолжают борьбу с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 11:17
В Кыштыме будут судить бухгалтера, которая украла из бюджета больше миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 11:03
В нацпарке «Зигальга» установят беседки для отдыха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 10:47
Первые плоды акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 10:44
МЧС: Восстановительные работы на участке схода поезда ЮУЖД продлятся до вечера вторника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 10:42
В Челябинске в середине апреля подорожает проезд на маршруте №50
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 10:24
На ЮУЖД 19 вагонов с углем сошли с путей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 09:51
На ЮУЖД сошёл с рельс грузовой поезд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 21:32
И.о. главы Троицка назначена Елена Василяускене
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 21:18
Вопрос к военным: Группу Дятлова погубила баллистическая ракета?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 20:00
В Челябинской области изменились правила содержания контейнерных площадок и порядок обращения с ТКО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 19:50
От жителей Челябинской области ждут идей создания мусорных контейнеров. Победителям - призы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 19:28
В больнице Челябинска эвакуировали пациентов и персонал из-за загоревшегося матраца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 18:38
Инвестиции в недвижимость стали доступны через ВТБ Онлайн
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:54
Более полутысячи южноуральцев в выходные бесплатно сдали в ТРК тест на ковид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:47
Полицейские Челябинска снова начали «охоту» на бомжей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:39
Более 60 тысяч южноуральцев получили знаки отличия ГТО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:32
Анонсы событий и мероприятий на 16 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:32
Сосны, липы и рябины: Новоградский проспект Челябинска зазеленел
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:23
Физики ЧелГУ обнаружили в челябинском метеорите удивительные частицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:14
Полицейские Челябинска снова начали «охоту» на бомжей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:03
В Челябинске сформировано 1100 наборов из «Корзины доброты»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:39
Масленица в женских колониях Челябинска получилась по-настоящему вкусной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:37
Адвокат обжаловал арест главы Троицка Александра Виноградова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:26
Челябинские легкоатлеты попали в тройку призеров чемпионата России среди ветеранов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:24
За дачу взятки сотруднику челябинской таможни задержан житель Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:06
Депутат Владимир Корнев помогает людям с инвалидностью в социализации
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 15:46
В Троицке мужчина за любовь к конопле лишился свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 15:43
Во вторник в Челябинске ясно и без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 15:42
В сквер на площади Революции Челябинска вернулись светящиеся качели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 15:06
В 2021 году в обновление детской филармонии Челябинска инвестируют 63 миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:43
В Еманжелинске низким напором воды в квартирах заинтересовалась прокуратура
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:35
В Челябинске полиция устроила облаву на рынках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:30
Челиндбанк запустил сервис онлайн-переводов с карт
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:28
Челябинка вонзила нож в сердце сожителю и вызвала полицию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:27
В Челябинске подписаны все распоряжения по инициативным проектам о допуске к конкурсу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:26
Сторонники Александра Московского рассказали СВОЮ правду о ситуации в СНТ «Электрометаллург»
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15.03.2021 14:12
В Челябинске исчезнувшего алиментщика нашли по объявлению в соцсети
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15.03.2021 13:56
Житель Якутии приехал в Сосновский район делать «закладки»
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15.03.2021 13:54
Челябинск готовится к паводку
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15.03.2021 13:47
Котова объявила о старте субботников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:46
Жительница Златоуста стала жертвой онлайн приложения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:45
Абаимов, обвиняемый в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, останется в СИЗО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:25
В Челябинске готовы графики благоустройства всех девяти общественных пространств
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:05
С начала года число безработных в Челябинске уменьшилось на 7,5 тысячи человек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:54
В Челябинской области одна школа и 17 классов закрыты на карантин по ОРВИ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:48
Челябинец отомстил бывшей, раскидав ее обнаженные снимки возле дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:44
В Челябинске для льготников растет число доступных маршрутов с нерегулируемыми тарифами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:16
В Челябинске стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:16
В Челябинской области завершено расследование смерти малышки, замерзшей в сенях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:15
Южноуральская велогонщица выиграла Кубок России по маунтинбайку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:08
Котова: Не вывезем снег – поплывем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:06
Ватерполистки Златоуста пробились в финал Евролиги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:53
В России придумали стимул для занятия детским фитнесом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:51
Наталья Котова предложила сделать катание на коньках в парке Терешковой бесплатным для школьников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:44
За сутки в Челябинской области умерло 12 пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:42
В Челябинской области ДТП с большегрузом, смявшим иномарку на М-5, переросло в уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:21
В Челябинской области стартовали продажи домов в «президентской деревне»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:19
В Челябинске ушел из жизни старейший десантник России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:18
В Челябинске открылась выставка «Художник умный и правдивый»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:17
В Госдуме предложили ввести новый налоговый вычет на детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:15
Общественники бьют тревогу: челябинский Миасс во власти канализационных стоков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 10:23
В Копейске сожгли масленичное чучело из ТБО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 10:07
В России изменят правила предоставления пособий для малообеспеченных семей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 09:43
В понедельник у православных начался Великий пост
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 09:33
Дети в Сети: «Ростелеком» и минобр провели для южноуральцев родительское собрание по кибербезопасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 19:30
Предпринимательниц Челябинской области приглашают на бизнес-девичник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 16:58
Днем в понедельник в Челябинской области резко потеплеет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 16:37
В Магнитогорске объявлены НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 12:18
В Сосновском районе в ДТП погиб 38-летний мужчина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 11:53
В аварии на М-5 под Чебаркулем один человек погиб и один травмирован
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 11:32
С ковидом справились уже более 47 тысяч инфицированных южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 11:17
В воскресенье - прощёный день
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 01:35
Челябинцы собрали в «Корзину доброты» 3,5 тысячи кг продуктов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 23:13
Митрополит Григорий освятил кресты, купола и колокола возрожденного храма села Мордвиновка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 22:51
Колесник согласился, что Калининский район хоть и не Красная площадь, но снег убирать надо. К делу подключился ОБЭП
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 21:28
Один человек погиб в результате столкновения двух большегрузов и легковушки на М-5 под Симом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 20:54
Челябинцы попрощались с зимой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 19:11
«Динамо-Уралочка» из Златоуста - в «Финале четырёх» Кубка Европейских чемпионов по водному поло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 16:09
В Челябинской области стартовал Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 15:02
В субботу неравнодушные челябинцы формируют «Корзину доброты»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 14:33
Мэрия Троицка считает надуманным обвинение в отношении арестованного главы Виноградова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 11:30
В Челябинской области число победивших ковид за сутки больше новых инфицированных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 21:51
Главе Троицка Александру Виноградову предъявлено обвинение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 19:28
В субботу шестой день масленичной недели - золовкины посиделки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 19:17
В выходные южноуральцы отметят Масленицу и проводят зиму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 18:14
Рисунки юных художников из Челябинской области украсили онлайн-выставку Музея Победы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:52
На Комсомольском проспекте в Челябинске обустроят велополосы с островками безопасности и деревьями
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:47
Анонсы событий и мероприятий на 13-15 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:31
Выходные в Челябинской области – без осадков и перепад температур
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:29
Чтобы рыба жила: челябинцы спасли обитателей Каменного карьера от кислородного голодания
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:05
В Челябинске на Масленицу ограничат движение транспорта на трех центральных улицах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:50
Путешествие в Красноармейский район: морсы, квашеная капуста и картофельный агростартап
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:49
В администрации Троицка опровергли информацию об обысках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:39
В составе службы участковых Челябинской области начнут работу студенческие инспекторы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:32
В Челябинске в приюте заживо сгорели 12 кошек и кролик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 16:08
Южноуральцев научат изготавливать обрядовую куклу «Домашняя Масленица»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 15:58
Private LTE от МегаФона получит крупнейшее на материке месторождение меди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 15:32
В Челябинске представлена схема движения общественного транспорта на время закрытия Ленинградского моста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 15:15
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 14:36
УФАС: Аукцион на строительство участка метро в Челябинске проведен с нарушениями и должен быть отменен
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 14:23
В Челябинске успели снять с поезда школьницу, решившую сбежать к возлюбленному
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 14:10
В Челябинске с 10 апреля подорожает проезд еще в одной маршрутке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 14:03
Лжеполицейский «развел» пенсионерку из Озерска на полмиллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:58
Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев нашел выход по утилизации токсичных отходов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:57
Челябинский «Трактор» вылетел из плей-офф
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:54
Компанию челябинского миллионера уличили в задержке зарплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:33
Еще один брошенный в Челябинске автомобиль отправили на спецстоянку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:09
Челябинск примет чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 12:59
«История хирургии в 2021 году: события и лица»: ЮУГМУ принял участие во всероссийской конференции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 12:36
В Челябинске сотрудники УФСБ задержали известного адвоката
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 12:32
Южноуральские газовики за год подключили к газоснабжению около семи тысяч объектов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 12:15
В Усть-Катаве сотрудники агрофирмы «Чурилово» украли семь тонн огурцов и помидоров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:50
Аферистка сменила 25 сим-карт, чтобы уговорить жителя Златоуста перевести ей свои деньги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:48
ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой 5,5%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:42
В Верхнем Уфалее обслуживание гидротехнических сооружений вылилось в уголовные дела
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:36
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 54 тысячи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:35
Исторический музей открыл выставку в память о трагедии, случившейся в Челябинской губернии 100 лет назад
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:02
Воспитанники детского дома Копейска погрузились в сладкий мир печенья
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:42
Челябинцы с улицы Котина отстаивают деревья, которые разрешил спилить суд
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:38
В Челябинской области собака откусила ребенку губу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:19
Прокуратура обязала чиновников Челябинской области создать безопасные школьные маршруты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:09
Вход в «Таганай» останется бесплатным только для жителей Златоуста и поселка Магнитка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:06
КСП Челябинской области выявила признаки некачественного управления деятельностью Регоператора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:59
«Альфа» и «Боевое братство» преподали челябинским школьникам урок мужества
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:42
Для киноманов: Wink представляет большую библиотеку культовых фильмов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:32
Компания «Интерсвязь» поделится опытом внедрения «Умных технологий» с российскими операторами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:24
Сегодня пятый день Масленицы - Тещины вечера
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 21:09
Паводок на Южном Урале прогнозируется в пределах средних многолетних значений
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 18:33
«Челябинск - это флагман российской фотографии» - доказывает новая выставка в Историческом музее
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 18:15
Школьница из Златоуста обвинила учителей в причинении ей травмы головы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:59
Начальник отдела полиции по Каслинскому району задержан
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:55
В пятницу в Челябинской области мороз, порывистый ветер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:35
Анонсы событий и мероприятий на 12 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:26
В Челябинской области спасатели километр несли по сугробам пострадавшего в ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:26
Власти Челябинска убеждают дорожных подрядчиков нанимать дополнительную технику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:11
В Челябинской области снято ограничение на движение большегрузов по М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:00
В Челябинске уголовник с монтировкой избил и ограбил прохожего
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:56
Южноуральцев еще ждут морозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:49
В Челябинске помойный бак вылетел на дорогу – еле остановили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:40
Котова распорядилась найти квартиру для инвалида, отказавшегося от ступенькохода
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:40
Сравнение 4logist и CRM общей (Битрикс и АМО)
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:36
Кубок мира по фристайлу под Миассом: иностранцы в восторге, россияне заряжены на победу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:56
Областной суд оставил челябинского бизнесмена Павла Вибе за решеткой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:46
Челябинск начнет санитарную очистку города в 20-х числах марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:39
В Еткульском районе активно привлекают население к инициативному бюджетированию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:00
Миронов предложил Мишустину запланировать в бюджете средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:54
В Челябинске в троллейбусе умерла пенсионерка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:37
Магнитогорец выманил у троих людей деньги, представившись родственником
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:36
Первый месяц весны в Челябинске согревают театры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:11
РМК в пятый раз проведет конкурс детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:06
«Динамо-Уралочка» готовится к серьезной борьбе в четвертьфинале Евролиги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 13:55
Мой питомец - моя ответственность: южноуральцев приглашают выбрать лучшие детские рисунки животных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 13:26
Трое студентов магнитогорского вуза готовятся к конкурсу в Санкт-Петербурге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 13:04
В Челябинской области за сутки ковид оборвал жизни восьми южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:53
В Челябинском театре драмы пройдет премьера спектакля «Под одной крышей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:44
 В Челябинске пройдет бесплатный форум для предпринимателей «СберБизнесLive»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:39
В Челябинской области продлено ограничение для движения большегрузов по М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:36
В Копейске экипаж Росгвардии попал в ДТП на пути в дом ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:51
«Вы потерпевшая по уголовному делу»: жительницу Карталов развели на деньги лжеполицейские и лженалоговики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:50
В Верхнем Уфалее завели дело о хищении 1,3 миллиона при строительстве очистных сооружений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:41
В Челябинске из-за метели таксисты снова «взвинтили» цены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:38
В четверг середина Масленицы - Разгуляй
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:38
Вход в нацпарк «Зигальга» с середины марта станет платным, но не для местных