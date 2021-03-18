Каждый второй челябинец считает, что у него есть возможности для самореализации

В Челябинской области пока не регистрируют случаев гриппа

В Челябинской области пока не зарегистрировано ни одного случая заболеваемости гриппом. При этом отмечается и снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией.

«Особенность текущего эпидсезона является то, что мы до сих пор не регистрируем случаев гриппа», - сообщила на пресс-конференции в АиФ-Челябинск начальник отдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

По данным главного государственного санитарного врача на территории Российской Федерации уже появляются случаи заболевания, обусловленные вирусом гриппа В. «На территории нашей области пока ни одного случая не зарегистрировано в течение текущего эпидсезона (с конца лета 2020 года и по настоящее время)», - отметила Косарева.

Эпидемиологи считают, что этому способствовали высокий уровень вакцинации южноуральцев против гриппа (в этом году было привито против вирусов гриппа более 54% жителей) и введенные противоэпидемические меры.

По данным проводимых Роспотребнадзором исследований, на сегодня, помимо коронавирусной инфекции COVID-19 и ОРВИ, в Челябинской области выявляются вирусы парагриппа (особенно третьего гриппа), риновирусной инфекции, сезонный коронавирус.

Раиса Косарева отметила, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в этом году привело к снижению числа заболевших иными инфекциями. Прежде всего, это коснулось инфекций, передающихся воздушно-капельным путем и кишечных инфекций, которые передаются через грязные руки. Южноуральцы стали носить маски, изолироваться и дистанцироваться, тщательнее и чаще мыть руки.