В Челябинской области посчитали долгожителей, женщины лидируют

В Челябинской области, по данным на первое января текущего года, проживали 203 жителя в возрасте ста лет и старше. В числе долгожителей, перешагнувших вековой рубеж, - 78 мужчин и 125 женщин.

Как сообщает Челябинскстат, число жителей Южного Урала в возрасте 95-99 лет на начало этого года составляло 2 766 человек: 549 мужчин и 2 217 женщин.

Число долгожителей в возрасте 90-94 года, по данным на первое января 2023 года, составляло в Челябинской области 12 646 человек: 2 491 мужчина и 10 155 женщин.

Все население региона на начало текущего года составляло, по информации Челябинскстата, 3 407 145 человек: 1 560 445 мужчин и 1 846 700 женщин.