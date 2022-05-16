В Челябинской области привили от клещевого энцефалита почти 20 тысяч детей

В Челябинской области почти 20 тысяч детей в возрасте от трех до четырех лет бесплатно привили от клещевого энцефалита. Еще почти 4,5 тысячи младших школьников прошли ревакцинацию.

«Бесплатная вакцинация от клещевого энцефалита проводится детям в возрасте 3-4 лет, всего вакцинировано за текущий год 19 тысяч 418 детей», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ в пресс-службе минздрава региона.

Ревакцинация проводится в 7-8 лет. На данный момент ревакцинировано четыре тысячи 463 ребенка. «Прошли ревакцинацию три тысячи 193 ребенка, вакцинированных в 2021 году, и одна тысяча 270 детей, вакцинированных в 2019 году», - уточнили в минздраве.

Жительница Челябинской области Настя Зайцева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» попросила губернатора обратить внимание на обилие клещей в городе (не называя конкретный населенный пункт) и поделилась, что домашние животные приносят их домой с прогулки во дворах.

Другая жительница пожаловалась, что не может найти вакцину от клещевого энцефалита. «В детской больнице нет, только детским садам, а школьников, видимо, не нужно прививать. Кучу аптек обзвонили, частные медцентры тоже, нигде нет вакцины», - делится Ирина.

В министерстве здравоохранения пояснили, вакцина от клещевого энцефалита была закуплена в апреле. На сегодня она есть в медицинских организациях региона.

«Для проведения вакцинации детей, подлежащих вакцинации и ревакцинации в соответствии с областной программой необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления», - рекомендовали в министерстве.

По данным регионального Роспотребнадзора, по состоянию на конец апреля в медицинские организации Челябинской области обратилось 777 пострадавших от укуса клещей, в том числе 293 ребёнка.

С 16 мая ведомство открыло «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Она будет работать по 27 мая.

По телефону 8-351-263-63-24 граждане и хозяйствующие субъекты смогут получить консультации по вопросам вакцинопрофилактики клещевого энцефалита, индивидуальной защиты от клещей, проведения акарицидных обработок, узнать правила поведения в случае присасывания клеща, адреса лабораторий для исследования клещей и другие.