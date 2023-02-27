В Челябинской области приюты для животных и контактные зоопарки заставят получить лицензии

В Челябинской области без лицензии до сих пор работают восемь организаций, использующих животных (в том числе диких) в культурно-зрелищных целях.

В течение января-февраля 2023 года инспекторы территориального управления Россельхознадзора провели профилактические визиты во все эти контактные зоопарки, приюты, аквариумы (одно учреждение находится в Магнитогорске, два – на базах отдыха региона, пять – в Челябинске) и выдали предостережения их собственникам. Представители надзорного ведомства напомнили владельцам, что работать без лицензии – значит, нарушать ветеринарное законодательство РФ.

Так, в одном из приютов находятся животные, запрещенные к содержанию, - медведь, лисы, пума, рысь, соколообразные птицы, филин. При их демонстрации собственник не обеспечил безопасность посетителей, в том числе являющихся частыми гостями учреждения детей: в приюте не установлены ограничительные барьеры (решетка и сетка).

«Другое заведение, где содержатся еноты, не только не имеет ограждения: там, наоборот, за отдельную плату разрешают обниматься с хищным зверем, что тем более может привести к тяжкому вреду здоровью посетителей, ведь не стоит забывать, что милый енот - это, прежде всего, хищное млекопитающее», - отметила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области Татьяна Нахтигаль.

Управление Россельхознадзора обратилось в прокуратуру региона с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении нарушителей и с помощью административных мер принудить их к получению лицензии.

Татьяна Нахтигаль напомнила, что все, кто сегодня ведет деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны иметь лицензию. С первого января прошлого года осуществлять данную деятельность без лицензии в России запрещено законом.

По данным на первое января текущего года, на территории Челябинской области насчитывается 18 организаций, использующих птиц и зверей в культурно-зрелищных целях: один зоопарк, один аквариум, два цирка (один из них - на реконструкции), 12 контактных зоопарков-выставок, один приют для диких животных, одно котокафе. Десять заведений Южного Урала получили лицензии в установленные законом сроки.