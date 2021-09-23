В Челябинской области продолжает расти число классов, закрываемых на карантин

В Челябинской области число классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), за сутки сразу выросло на 26%.

«На карантин по ОРВИ закрыты 753 класса в 199 школах области», - сообщили в минобрнауки. Во вторник, 21 сентября, не учились учащиеся 598 классов в 167 школах (двумя днями ранее - 480 классов в 167 школах).

Увеличилось и число учебных заведений, полностью закрытых из-за большого числа заболевших учащихся. «Полностью закрыты на карантин по ОРВИ 22 школы, преимущественно сельские в 12 территориях области: в Агаповском, Аргаяшском, Увельском, Красноармейском, Каслинском, Кунашакском, Чебаркульском, Троицком, Уйском, Нязепетровском, Кусинском муниципальных районах и Озерском городском округе, - уточнили в ведомстве. Накануне временно приостановили очное обучение 19 школ.

В дошкольных учреждениях по-прежнему ни одна группа не закрыта по причине острой респираторной вирусной инфекции.

Кроме того, в школах часть классов изолировано как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом 13 классов в восьми школах региона не обучаются в стенах школы», - рассказали в минобрнауки. В среду прервали обучение учащиеся 11 классов в восьми школах.

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находится 17 групп (днем ранее также 17 групп).

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 66 случаев ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.