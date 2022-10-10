В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида

В Челябинской области на прошедшей неделе скончалось 33 пациента с коронавирусной инфекцией, что на 17,9% больше аналогичного показателя предыдущей семидневки.

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 253 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 974 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки подтверждено 568 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 17,9% меньше аналогичного показателя недельной давности (в прошлый понедельник заболело 899 южноуральцев). Среди инфицированных за сутки 18 школьников (неделю назад – 36 за день)

Накануне выздоровело 626 человек (днем ранее - 581 человек).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 384 тысячи 139 человек, сумели справиться с ковидом 366 тысяч 910 жителей.

По состоянию на 10 октября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции семь тысяч 933 человека, что чуть меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 995 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.