В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом и расти число умерших

В Челябинской области за прошедшую неделю (с 17 по 23 апреля) продолжилось сокращение общего числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей. При этом растет количество умерших пациентов с ковидом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за неделю подтверждено 645 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 12,3% меньше аналогичного показателя предыдущей семидневки (с 10 по 16 апреля ковид подтвердили у 735 южноуральцев). Темп сокращения числа заболевших вырос (неделю назад было снижение на 7,5%).

Число справившихся с вирусом южноуральцев за семь дней уменьшилось. За прошедшую неделю выздоровело 816 южноуральцев, что меньше аналогичного показателя недельной давности (неделей ранее справился с болезнью 951 пациент с ковидом).

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 411 тысяч 844 человека, сумели справиться с ковидом 401 тысяча 435 жителей.

За неделю ковид оборвал жизни 13 жителей области (по данным портала стопкоронавирус.рф), что больше аналогичного показателя предшествовавшей ей семидневки (тогда умерло 11 человек, двумя неделями ранее – девять человек).

С начала пандемии скончалось девять тысяч 637 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 358 жителей (по данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 24 апреля) и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Единая служба оперативной помощи гражданам Минздрава области – 122.