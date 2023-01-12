В Челябинской области продолжается рост числа заболевших ковидом

В Челябинской области за минувшие сутки подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 26,6% больше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее заболело 30 человек, прирос был 25%). Среди заболевших один школьник

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выздоровело 127 человек, а днем ранее - 189 человек. Один пациент с коронавирусом умер.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 396 тысяч 720 человека, сумели справиться с ковидом 386 тысяч 659 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 473 пациента с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 194 жителя и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 12 января 2023 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 541 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 631 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.