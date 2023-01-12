12.01.2023
Челябинцы считают, что в большей степени поддержки государства нуждаются дети-сироты
12.01.2023
На пригородном вокзале Челябинска полицейские задержали студента с кастетом
12.01.2023
В Госдуме допустили призыв в армию людей до 30 лет уже весной
12.01.2023
Сотрудники прокуратуры России отмечают профессиональный праздник
12.01.2023
В Челябинской области продолжается рост числа заболевших ковидом
11.01.2023
Холодный антициклон покидает Челябинскую область
В Челябинской области продолжается рост числа заболевших ковидом
11.01.2023
В Челябинской области начала расти заболеваемость коронавирусом
10.01.2023
За сутки заболело ковидом 24 южноуральца, выздоровело 40, умер один
09.01.2023
За новогодние каникулы ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
05.01.2023
За сутки заболело ковидом лишь 25 южноуральцев
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023