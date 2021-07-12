В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров

В Челябинской области продолжается сбор помощи жителям Карталинского и Нагайбакского районов, чьё жильё и имущество было уничтожено огнем.

Во всех храмах области открыт сбор денег и вещей для пострадавших. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий призвал прихожан не оставаться в стороне и поддержать людей, в одночасье лишившихся крова над головой.

«По возможности давайте поможем тем людям, которые оказались в трудном положении. Тем более, это ситуация стихийная, они не ожидали этого. Такая беда может случиться с каждым из нас, все мы под Богом ходим», – обратился к южноуральцам владыка.

В Свято-Симеоновском соборе (ул. Кыштымская, 32) Челябинска деньги можно принести в регистратуру, там установлен специальный ящик. Вещи лучше приносить в социальный отдел прихода – на второй этаж административного здания рядом с собором. Такой же сбор пожертвований организован и в других православных храмах.

Как сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии, среди погорельцев много детей. Поэтому в качестве вещевой помощи можно жертвовать подгузники, детскую одежду, средства личной гигиены. Людям, которые уже вернулись в свои дома, нужны вёдра и моющие средства. Также принимаются продукты длительного хранения (консервы, макароны) и чистая, в хорошем состоянии одежда для людей разных возрастов.

Пункт приёма гуманитарной помощи открыты в Карталах (Дом культуры «Россия»), а также в клубах пострадавших поселков Джабык и Запасное.

В Джабык сегодня прибыла гуманитарная помощь. Представители фонда гражданских инициатив Южного Урала привезли 150 килограммов продуктов и химию.

«В настоящее время собрано много обуви, одежды, но есть потребность в предметах первой необходимости, санитарно-гигиенические (мыло, моющие и чистящие средства, продуктах питания длительного хранения, бытовая техника в исправном состоянии», - сообщает администрация Карталинского района.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера открыт благотворительный счет для оказания помощи людям, пострадавшим от пожаров. Оператором средств определен Союз женщин региона.

В здании местной школы в Джабыке продолжают принимать заявления от жителей, пострадавших от огня.

Продолжается работа аварийных бригад по восстановлению подачи электроэнергии и газа. Работы планируется завершить к концу текущего дня, уточнили в районной администрации.

Кроме того, в Челябинске и Магнитогорске на базе некоммерческих организаций и учреждений организованы пункты приема благотворительной помощи

Для пострадавших жителей работает горячая линия: 8 (351) 239-99-99.