В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 2,7 тысячи жителей

В Челябинской области продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 751 житель с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 766 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выявлен 91 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, что меньше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее – 92). Всего в регионе было подтверждено 61 тысяча 979 случаев ковида.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 98 человек (днем ранее – 89). С начала пандемии 56 тысяч 432 жителя, заболевших коронавирусной инфекцией, сумели справиться с болезнью.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть восьми человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее также семь человек). Причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 754 жителя. Из них одна тысяча 550 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 204 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.