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В Челябинской области пять роддомов перепрофилированы под ковидные базы

Общество
Сегодня, 23:04
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Автор: 
Любовь Юрина Евгения Александрова

В Челябинской области пять родильных домов перепрофилированы под госпитальные базы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19 и пневмониями, которые этот вирус вызывает.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 20 октября.

Под ковидный госпиталь перепрофилированы родильные дома в Челябинске (№8 и №9), роддома в Магнитогорске, Златоусте и Коркино.

«Если говорить о Челябинске, то в принципе стоял вопрос о незагруженности и восьмого, и девятого роддомов. То есть с открытием перинатального центра, сокращением количества родов каждый год, перинатальный центр закрывал всю потребность Челябинска в полном объеме. Поэтому оба роддома безболезненно были маршрутизированы на областной перинатальный центр, на роддом третьей областной больницы и на родильный дом медакадемии», - пояснила Ирина Гехт.

Перепрофилирование и изменение маршрутизации не отразилось на качестве оказания медицинской помощи роженицам, заверяет первый вице-губернатор. «И в областном перинатальном центре, и в других роддомах помощь оказывается не менее качественно, наоборот оказывается большее внимание женщинам в силу таких обстоятельств», - подчеркнула Ирина Гехт.

Женщины Златоустовского городского округа сейчас благополучно рожают в Миассе и Челябинске. «Златоустовские женщины уже рожают здесь, мы их встречаем, администрация Златоуста увозит домой. Все довольны. Все получают качественную помощь», - рассказала Ирина Альфредовна.

Рожениц из Коркино отвозят рожать в Еманжелинск и также в Челябинск. «Областной перинатальный центр тоже справляется с этими потоками», - констатировала Ирина Гехт.

 

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Автор: 
Любовь Юрина Евгения Александрова
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Теги
коронавирус
роддом
Ирина Гехт
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