В Челябинской области работает «горячая линия» прокуратуры по проблемам школьных поборов

В прокуратуре Челябинской области продолжает работать «горячая линия» по проблемам принудительного сбора денежных средств с родителей школьников и воспитанников детских садов.

«Требования должностных лиц образовательных организаций к сдаче денежных средств в фонд школы, класса или группы в детском саду являются незаконными, поскольку статьей 43 Конституцией Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования», - отметили в прокуратуре региона.

С целью пресечения неправомерных действий должностных лиц образовательных организаций по сбору денежных средств с родителей учащихся, в прокуратуре области работает «горячая линия» по телефону: (351) 239-21-07, на которую можно сообщить о неправомерных действиях работников образовательных организаций.

Поступившая на указанный телефон «горячей линии» информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в прошлом году, были установлены факты принудительного сбора денег в детском саду № 477 Челябинска при зачислении детей. Аналогичные факты выявлены в деятельности челябинской школы №24. Там родителей учеников первого класса требовали заплатить добровольный взнос при поступлении в школу. В 81-й школе Челябинска и 344-м детском саду с родителей требовали деньги на приобретение мебели, а в детском саду №322 - на приобретение постельного белья и замену линолеума.

Ранее прокуратурой был установлены факты принудительного сбора денежных средств в школе №75 с родителей первоклассников, проживающих не на территории, закрепленной за образовательным учреждением.

С родителей детей, обучающихся в школе №152, требовали деньги на покупку принтера и учебников.

Также агентство «Урал-пресс-информ» писало о том, что в школе №71 с родителей собирали деньги на покупку саженцев для компенсационной посадки зеленых насаждений. В отношении директора возбуждено административное дело по статье «Самоуправство».