В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату

В Челябинской области расширили категории медицинских работников, которые могут получать специальную социальную выплату. Соответствующий законопроект одобрен на заседании Законодательного собрания региона.

Напомним, региональный парламент поддержал инициативу губернатора о введении с первого января 2023 года в регионе специальной социальной выплаты для ряда категорий медработников.

Сегодняшним депутаты расширили круг получателей этой выплаты. Законопроектом предлагается предоставить право на получение специальной социальной выплаты медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием и медицинским работникам, оказывающим выездную патронажную паллиативную медицинскую помощь взрослым. Выплаты будут производиться с первого июля 2023 года.

Специальные социальные выплаты из регионального бюджета установлены с первого января по 31 декабря 2023 года для медицинских работников (фельдшеров, младшего медперсонала), которые оказывают не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию. К таким специалистам, например, относятся психиатры, наркологи, дерматовенерологи, фтизиатры.

Максимальный размер специальной социальной выплаты от специальности сотрудника составит составляет от четырех тысяч 500 рублей до 18 тысяч 500 рублей в месяц в зависимости от занимаемой должности и количества отработанных часов.

Максимальную выплату получают врачи центральных районных и районных больниц (18,5 тысячи рублей в месяц), врачи первичного звена (14,5 тысячи рублей) и врачи скорой медицинской помощи (11,5 тысячи рублей).

Аналогичную сумму – 11,5 тысячи рублей – выплачивают врачам и медицинским работникам с высшим немедицинским образованием, осуществляющим прижизненные гистологические или цитологические исследования, например, при диагностике онкологических заболеваний по направлениям врачей центральных районных, районных или участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена здравоохранения.

Средний медперсонал центральных районных и районных больниц получает дополнительно восемь тысяч рублей в месяц, медики первичного звена – 6,5 тысячи рублей, фельдшера и медсестры скорой помощи – семь тысяч рублей, а младший медицинский персонал – 4,5 тысячи рублей.