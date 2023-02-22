Медики в Челябинской области получают спецвыплату

Медицинские работники в Челябинской области будут получать специальную социальную выплату.

Соответствующий законопроект одобрен депутатами Законодательного собрания региона 22 февраля 2023 года.

Спецвыплата предназначена для медработников, которые оказывают не входящую в базовую программу ОМС скорую медпомощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию.

Надбавку смогут получать врачи и специалисты со средним медицинским образованием, а также младший медперсонал в районных и участковых больницах, на станциях скорой помощи и отделениях экстренной консультативной скорой помощи, а также оказывающие первичную медпомощь (в том числе диспансерное наблюдение) по территориально-участковому принципу прикрепленному населению.

Специальная социальная выплата предоставляется ежемесячно медработникам, в том числе находящимся в отпуске по уходу за ребенком и работающим на условиях неполного рабочего времени.

Максимальный размер специальной социальной выплаты от специальности сотрудника составит составляет от четырех тысяч 500 рублей до 18 тысяч 500 рублей в месяц в зависимости от специальности сотрудника.

Средства на осуществление выплат будут выделены из областного бюджета. На 2023 год на эти цели потребуется порядка 78 миллионов рублей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с первого января 2023 года, и действует по 31 декабря 2023 года включительно.

В Челябинской области выплаты получили уже более 11 тысяч медработников, отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Марина Штрахова.

Максимальную допвыплату получили врачи центральных районных и районных больниц (18,5 тысячи рублей в месяц), врачи первичного звена (14,5 тысячи рублей) и врачи скорой медицинской помощи (11,5 тысячи рублей).

Аналогичную сумму – 11,5 тысячи рублей – выплатят врачам и медицинским работникам с высшим немедицинским образованием, осуществляющим прижизненные гистологические или цитологические исследования, например, при диагностике онкологических заболеваний по направлениям врачей центральных районных, районных или участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена здравоохранения.

Средний медперсонал центральных районных и районных больниц получил дополнительно восемь тысяч рублей в месяц, медики первичного звена – 6,5тысячи рублей, фельдшера и медсестры скорой помощи – семь тысяч рублей, а младший медицинский персонал – 4,5 тысячи рублей.