В Челябинской области расширят проект «ресурсный класс» по работе с «особыми детьми»

Челябинская область расширяет проект «ресурсный класс», предусматривающий обучение в обычной школе детей с особенностями развития. Подготовлена необходимая нормативно-правовая база для финансового обеспечения программы по работе с «особыми» детьми.

Об этом сообщил министр образования и науки области Александр Кузнецов на заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике, который прошел 17 февраля. Депутаты рассмотрели законопроект, вносящий соответствующие поправки в региональный закон «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской

области».

Как отметил министр, Челябинская область в прошлом (2020-2021) учебном году впервые в Российской Федерации реализовала экспериментальный проект «ресурсный класс».

Первый такой класс был открыт на базе школы №109 города Челябинска. Эксперимент признан успешным.

По словам Кузнецова, летом 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение внести соответствующие изменения в финансовый нормативы для обеспечения деятельности по таким программам.

«Востребованность по таким программам очень велика, у нас уже начал работу в этом учебном году ресурсный класс и в Магнитогорске, наряду с Челябинском. Есть запросы от Снежинска, Миасса и других территорий», - пояснил Александр Кузнецов. Ресурсный класс в Магнитогорске был открыт 18 января 2022 года.

По мнению общественников, на сегодня существует потребность в создании 20 «ресурсных» классов в 10 муниципалитетах Южного Урала. Наибольшее число запросов идет из Магнитогорска, Миасса, Снежинска, Челябинска, Сатки, Троицка и других населенных пунктов.

«Мы вводим финансовое обеспечение реализации подобного рода программ по работе с детьми с расстройством аутистического спектра, - отметил Александр Кузнецов. - Их категория достаточно велика, она продолжает нарастать. Нам, конечно, нужно реализовывать совершенно особые традиционные программы в отношении таких детей.

Систему ресурсных классов в регионе продвигает с 2016 года председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце», член Совета по делам инвалидов при губернаторе Челябинской области Елизавета Кириллова.

«Совместное обучение позволяет детям с ОВЗ приобретать круг социальной поддержки, а у обычных школьников формирует толерантное отношение, - считает Кириллова. - Еще один плюс такой методики обучения заключается в том, что ресурсные классы позволяют родителям вернуться на работу, пока их дети учатся в школе. И сам ребенок, когда вырастет, сможет освоить профессию и найти работу».

Сейчас опыт Челябинской области тиражируется в других субъектах, в том числе в Тюмени, Архангельский области, Кемерово, Волгограде.

«Как показывает опыт практической работы в Челябинске, этот формат обучения меняет не только жизнь семей детьми–инвалидами, но и формирует во всей школе культуру здорового образа жизни, развивает у обычных школьников эмоциональный интеллект, а это лучшие признаки школы 21 века», - отметила ранее первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

По мнению президента федерального «Центра проблем аутизма» Екатерины Мень, в Челябинской области инклюзивные процессы перестают быть экзотикой области, а становятся системной частью политики региона. «Для чего сложились все предпосылки: и успешный опыт, и развитые отношения властей с ведущими НКО региона, и компетентный родительский запрос, и хорошее понимание властями – и областными, и муниципальными - смыслов и ценностей инклюзии», - считает Екатерина Мень.

Законопроект, рассмотренный сегодня депутатами, предусматривает еще две поправки. Пересчитывается базовый норматив финансового обеспечения в связи с увеличением окладов (ставок) педагогических работников. Вводится дополнительный корректирующий коэффициент на субвенцию в части обеспечения расходов образовательных организаций на обновление компьютерного оборудование. Он составит 587,43 рубля на одного обучающегося.