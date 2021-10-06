В Челябинской области растет число классов, закрытых на карантин по ковиду

В Челябинской области растет число классов, изолированных как контактные по коронавирусной инфекции COVID-19. При этом продолжает сокращаться число классов и школ, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). При этом

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в школах городов Снежинск, Трехгорный, Южноуральск и Карталинского и Варненского муниципальных районов 20 классов не обучаются в стенах школ», - рассказали в минобрнауки. Днем ранее не учились из-за ковида ученики 19 классов в шести школах, двумя днями ранее – шести классов.

В то же время в школах региона сокращается число классов, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции.

«На данный момент 276 класс в 115 школах области находятся на карантине», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. Во вторник, пятого октября, не учились школьники 370 классов в 136 школах (сокращение на 25,5%, днем ранее - на 32,7%).

Сохраняется на прежнем уровне число учебных заведений, полностью закрытых из-за большого числа заболевших учащихся. «Четыре школы в области полностью закрыты на карантин по причине распространения острой респираторной инфекции. Это сельские школы в Аргаяшском, Нязепетровском муниципальных районах и городе Озерске», - уточнили в ведомстве. Накануне также было закрыто четыре школы, в понедельник - девять школ в шести территориях региона.

В детских садах также регистрируется рост числа групп, находящихся на изоляции как контактные с больным коронавирусом - 19 групп (накануне - 16 групп).

«В Челябинской области по причине острой респираторной вирусной инфекции 3 группы в сельских детских садах области отправлены на карантин. По этой же причине на карантине находятся два детских сада в Аргаяшском районе», - уточнили в минобрнауки.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 106 случаев ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.