06.10.2021
Музей Аркаима ждет обновление, туристов – временная разлука с учреждением
06.10.2021
Челябинского шоумена покажут в новом сезоне сериала «САШАТАНЯ» на ТНТ
06.10.2021
Заместителя Виктора Чернобровина и по совместительству его соучастника оставили под домашним арестом
06.10.2021
В Челябинской области растет число классов, закрытых на карантин по ковиду
06.10.2021
В Челябинской области остается высокой суточная смертность от ковида
06.10.2021
Убийца жены Алексеев в зале челябинского облсуда извинился перед ее родителями и попросил о лечении в психбольнице
В Челябинской области растет число классов, закрытых на карантин по ковиду
06.10.2021
Челябинская область получит более 120 миллионов рублей на лекарства для пациентов с ковидом
06.10.2021
В Челябинской области остается высокой суточная смертность от ковида
05.10.2021
В Челябинской области число закрытых из-за ОРВИ классов сократилось, а по ковиду - выросло
04.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021