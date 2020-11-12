В Челябинской области растет число школ полного дня

Челябинская область продолжает внедрять комплексный подход к организации образовательной системы региона – растет число школ, работающих по принципу полного дня.

В школе полного цикла дети могут находиться под присмотром педагогов с утра и до вечера. Ребята учатся, питаются, занимаются в кружках, ходят на прогулки. И при этом родители, находясь на работе, не переживают за то, где находится их ребенок и чем он занимается.

Одна из таких школ - современный образовательный центр №5 - распахнула двери для учеников первого сентября в микрорайоне «Парковый» Челябинска. Крупнейшая на Южном Урале школа рассчитана на обучение двух тысяч 200 учеников. Губернатор Алексей Текслер, открывая школу, подчеркивал, что образовательный центр в Парковом - это уникальное учреждение, один из лучших примеров того, как может быть организован современный процесс обучения. Здесь есть все для всестороннего развития ребенка. «Это будет школа полного дня. Я хотел бы, чтобы в регионе становилось больше таких учебных заведений - не по размеру, а по качеству», - отмечал Алексей Текслер.

В первый учебный день второй четверти, девятого ноября, состоялось торжественное открытие начальной школы в микрорайоне Славино (деревня Казанцево) Сосновского района. Учебное заведение построено с соблюдением самых современных требований и располагает необходимыми помещениями, оборудованием, инвентарем и высокоскоростным интернетом, что позволяет организовать обучение по принципу полного дня.

«По желанию родителей в школе готовы открыть кружки дополнительного образования. В школе также оборудованы игровые комнаты со спальными местами. В будущем мы сможем организовать здесь группы продленного дня по всем правилам СанПин», - рассказал директор МОУ «Славинская начальная общеобразовательная школа» Андрей Мищенко.

В школе занимаются в одну смену 230 учащихся. В подавляющем большинстве это жители микрорайона Славино. Кроме того, в новую школу будут подвозить ребят на учебу из деревень Казанцево и Новое поле.

На строительство школы было направлено 302 миллиона рублей из областного бюджета по государственной программе «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях». Еще 42 миллиона рублей было выделено на закупку мебели, оборудования, офисной техники.

«Застройщик уже формулирует планы на будущее. Во вторую очередь будет введено здание для среднего и старшего звена обучающихся, - рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. - За нами - финансовое обеспечение, за застройщиком, который является владельцем земельного участка, - проектно-сметная документация и, по сути дела, сама стройка. У нас есть небезосновательные надежды на то, что проект в скором времени будет реализован».

Кроме того, в 2020 году была открыта самая большая в 145 микрорайоне города Магнитогорска. Она стала отделением уже действующей в городе школы №47 и рассчитана на обучение одной тысячи учащихся. Внутреннее пространство школы функционально разделено на основные планировочные модули: учебные помещения, естественно-научные кабинеты, спортивные залы (три спортивных зала, специальный тренажерный зал, зал для лечебной физкультуры), арт-модуль, библиотека-медиатека, рекреационный центр для отдыха школьников. Директор школы Ольга Куприянова призналась, что ученикам этого образовательного учреждения очень повезло, ведь оно укомплектовано самым современным оборудованием. Помещения начальной школы выделены в отдельный блок и имеют собственный выход. Для группы продленного дня организованы спальные и игровые комнаты.

В 2021 году в Челябинской области также планируется ввести в эксплуатацию три новых школы.

«Мы уже начали строительство еще шести школ – в Челябинске, Миассе, Копейске, Верхнеуральске, в селе Кунашак и деревне Сарафаново (Чебаркульский район)», – отмечал ранее губернатор Алексей Текслер.

В региональном минстрое уточнили, в 2020 году запланировано строительство ещё ряда школ по программам «Капитальное строительство в Челябинской области» и «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях». Это школы в Кунашакском районе, селе Айлино Саткинского района, Верхнеуральске, поселке Западный Сосновского района, в микрорайоне «Академ Риверсайд» Челябинска.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве образования и науки региона, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию школу в Верхнеуральске (на 500 мест), в селе Кунашак (на 500 мест) и в деревне Сарафаново Чебаркульского района (на 250 мест + 50 мест для дошкольников).

На сегодня в области работает 812 образовательных организаций (зданий - больше). В школах области учатся 407 тысячи детей, в том числе 47 тысяч первоклассников.