ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области растет число школ полного дня

Общество
Сегодня, 11:38
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Челябинская область продолжает внедрять комплексный подход к организации образовательной системы региона – растет число школ, работающих по принципу полного дня.

В школе полного цикла дети могут находиться под присмотром педагогов с утра и до вечера. Ребята учатся, питаются, занимаются в кружках, ходят на прогулки. И при этом родители, находясь на работе, не переживают за то, где находится их ребенок и чем он занимается.

Одна из таких школ - современный образовательный центр №5 - распахнула двери для учеников первого сентября в микрорайоне «Парковый» Челябинска. Крупнейшая на Южном Урале школа рассчитана на обучение двух тысяч 200 учеников. Губернатор Алексей Текслер, открывая школу, подчеркивал, что образовательный центр в Парковом - это уникальное учреждение, один из лучших примеров того, как может быть организован современный процесс обучения. Здесь есть все для всестороннего развития ребенка. «Это будет школа полного дня. Я хотел бы, чтобы в регионе становилось больше таких учебных заведений - не по размеру, а по качеству», - отмечал Алексей Текслер.

В первый учебный день второй четверти, девятого ноября, состоялось торжественное открытие начальной школы в микрорайоне Славино (деревня Казанцево) Сосновского района. Учебное заведение построено с соблюдением самых современных требований и располагает необходимыми помещениями, оборудованием, инвентарем и высокоскоростным интернетом, что позволяет организовать обучение по принципу полного дня.

«По желанию родителей в школе готовы открыть кружки дополнительного образования. В школе также оборудованы игровые комнаты со спальными местами. В будущем мы сможем организовать здесь группы продленного дня по всем правилам СанПин», - рассказал директор МОУ «Славинская начальная общеобразовательная школа» Андрей Мищенко.

В школе занимаются в одну смену 230 учащихся. В подавляющем большинстве это жители микрорайона Славино. Кроме того, в новую школу будут подвозить ребят на учебу из деревень Казанцево и Новое поле.

На строительство школы было направлено 302 миллиона рублей из областного бюджета по государственной программе «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях». Еще 42 миллиона рублей было выделено на закупку мебели, оборудования, офисной техники.

«Застройщик уже формулирует планы на будущее. Во вторую очередь будет введено здание для среднего и старшего звена обучающихся, - рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. - За нами - финансовое обеспечение, за застройщиком, который является владельцем земельного участка, - проектно-сметная документация и, по сути дела, сама стройка. У нас есть небезосновательные надежды на то, что проект в скором времени будет реализован».

Кроме того, в 2020 году была открыта самая большая в 145 микрорайоне города Магнитогорска. Она стала отделением уже действующей в городе школы №47 и рассчитана на обучение одной тысячи учащихся. Внутреннее пространство школы функционально разделено на основные планировочные модули: учебные помещения, естественно-научные кабинеты, спортивные залы (три спортивных зала, специальный тренажерный зал, зал для лечебной физкультуры), арт-модуль, библиотека-медиатека, рекреационный центр для отдыха школьников. Директор школы Ольга Куприянова призналась, что ученикам этого образовательного учреждения очень повезло, ведь оно укомплектовано самым современным оборудованием. Помещения начальной школы выделены в отдельный блок и имеют собственный выход. Для группы продленного дня организованы спальные и игровые комнаты.

В 2021 году в Челябинской области также планируется ввести в эксплуатацию три новых школы.

«Мы уже начали строительство еще шести школ – в Челябинске, Миассе, Копейске, Верхнеуральске, в селе Кунашак и деревне Сарафаново (Чебаркульский район)», – отмечал ранее губернатор Алексей Текслер.

В региональном минстрое уточнили, в 2020 году запланировано строительство ещё ряда школ по программам «Капитальное строительство в Челябинской области» и «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях». Это школы в Кунашакском районе, селе Айлино Саткинского района, Верхнеуральске, поселке Западный Сосновского района, в микрорайоне «Академ Риверсайд» Челябинска.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве образования и науки региона, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию школу в Верхнеуральске (на 500 мест), в селе Кунашак (на 500 мест) и в деревне Сарафаново Чебаркульского района (на 250 мест + 50 мест для дошкольников).

На сегодня в области работает 812 образовательных организаций (зданий - больше). В школах области учатся 407 тысячи детей, в том числе 47 тысяч первоклассников.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Сегодня, 11:36
В Челябинске планируют построить вторую очередь новой инфекционной больницы
Общество
Сегодня, 10:20
Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен
Среда обитания
Вчера, 11:23
Текслер: В Челябинске сделан большой шаг в сторону экологии
Общество
10.11.20 16:25
В 2020 году в Челябинской области построили три новые школы, в 2021 году сдадут еще три
Сегодня, 11:36
В Челябинске планируют построить вторую очередь новой инфекционной больницы
Сегодня, 10:47
Эксперты ОНФ выявили системные проблемы в работе дорожных подрядчиков в Челябинске
Сегодня, 10:22
Лишь каждый десятый челябинец считает, что качество его жизни зависит от местной власти
Сегодня, 10:20
Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен
Вчера, 18:40
«Зеленый день» и море скидок: в Челябинске отпразднуют день рождения Сбербанка
Вчера, 17:40
Дольщикам проблемных домов в Челябинской области повезло, но не всем
Вчера, 17:03
Анонсы событий и мероприятий на 12 ноября
Вчера, 16:49
В Челябинске скончалась педиатр Валентина Глинкина
Вчера, 16:07
Новая инфекционка в Челябинске оперативно подключена к электросетям
Вчера, 16:04
Южноуральские пары стали реже жениться и реже разводиться
Общество
Сегодня, 10:20
Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен
Общество
Сегодня, 11:54
В Челябинской области может снова случиться мусорный коллапс
Новости
Сегодня, 12:04
Экономика
ВТБ снижает ставки по кредитам на автомобили с пробегом
Сегодня, 12:03
Общество
На безопасность сибиреязвенных захоронений в Челябинской области выделено 45,5 миллиона рублей
Сегодня, 11:41
Общество
Южноуральские силовики отрабатывают совместные действия по пресечению теракта в Копейске
Сегодня, 11:34
Происшествия
Полицейский из Магнитогорска, попавшийся на краже продуктов из крупного супермаркета, отстранен от занимаемой должности
Сегодня, 10:22
Общество
Лишь каждый десятый челябинец считает, что качество его жизни зависит от местной власти
Материалы рубрики
Сегодня, 12:03
Общество
На безопасность сибиреязвенных захоронений в Челябинской области выделено 45,5 миллиона рублей
Сегодня, 11:41
Общество
Южноуральские силовики отрабатывают совместные действия по пресечению теракта в Копейске
Сегодня, 10:22
Общество
Лишь каждый десятый челябинец считает, что качество его жизни зависит от местной власти
Вчера, 17:40
Общество
Дольщикам проблемных домов в Челябинской области повезло, но не всем
Вчера, 17:03
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 12 ноября
Теги
Алексей Текслер
школа
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика