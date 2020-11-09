ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Сосновском районе сегодня открылась новая начальная школа

Общество
Сегодня, 12:21
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В понедельник, девятого ноября, состоялось торжественное открытие начальной школы в деревне Казанцево Сосновского района Челябинской области.

Школа построена с соблюдением самых современных требований и располагает необходимыми помещениями, оборудованием, инвентарем и высокоскоростным интернетом. Общая площадь здания – пять тысяч 696 квадратных метров.

В школе восемь универсальных учебных кабинетов, три специализированных кабинета (кабинет ручного труда, музыки, компьютерный класс), спортивный зал, библиотека, игровые и спальные комнаты, медицинский кабинет; столовая и пищеблок, пандус, лифт для маломобильных групп граждан, специализированные учебные и вспомогательные помещения для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в минобре региона, новая школа рассчитана на прием 366 учеников. С ноября в ней будут заниматься 230 школьников. В подавляющем большинстве это жители микрорайона Славино. Кроме этого, организован подвоз детей из соседних населенных пунктов – поселка Новое поле и деревни Казанцево.

До этого дети микрорайона Славино учились в школе поселка Рощино, куда их привозили школьными автобусами. На подвозе были постоянно задействованы три автобуса, которые партиями доставляли учеников в соседний поселок.

Всего в школе будут преподавать 12 педагогов, имеющих высшую и первую категорию. По желанию родителей в школе готовы открыть кружки дополнительного образования.

Первые занятия в новой школе начались в первый учебный день второй четверти.

На строительство школы было направлено 302 миллиона рублей из областного бюджета по государственной программе «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Сегодня, 10:18
Школьников Челябинской области не планируют переводить на дистант
Общество
03.11.20 12:45
Кусинские дети возвращаются домой из школы в кромешной тьме
Общество
26.10.20 15:52
В Челябинской области на карантине остаются три школы и 127 классов
Общество
26.10.20 10:45
Школьников Челябинска отправили на каникулы
Сегодня, 11:26
В Челябинской области за сутки подтверждено уже 189 случаев ковида
Сегодня, 10:40
Котова распорядилась наградить челябинцев, которые помогали ликвидировать последствия взрыва кислородной станции
Сегодня, 10:21
Дело о стихийных свалках в Красноармейском районе рассмотрит суд
Сегодня, 10:20
В ОКБ №2 Челябинска умер мужчина во время прохождения КТ
Сегодня, 10:18
Школьников Челябинской области не планируют переводить на дистант
Вчера, 18:02
За двое суток зарегистрирована смерть 14 южноуральцев с ковидом из Магнитогорска и Карталинского района
Вчера, 17:21
В Челябинской области продолжает расти число подтвержденных случаев ковида за сутки
07.11.20 14:34
В Челябинске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил Резепин
06.11.20 22:17
В Челябинской области сократилось время ожидания скорой, но выросло время ожидания результатов теста
06.11.20 21:47
Штат новой инфекционки в Челябинске практически укомплектован
Общество
Сегодня, 10:18
Школьников Челябинской области не планируют переводить на дистант
Среда обитания
Сегодня, 12:00
Кто, если не мы
В Челябинске депутаты и общественники продолжили обсуждать проблему сохранения городского бора
Новости
Сегодня, 13:07
Происшествия
В Челябинске водитель иномарки погиб после столкновения с Пазиком
Сегодня, 13:05
Общество
За сутки зарегистрирована смерть шести пациентов с ковидом
Сегодня, 12:57
Политика
На пост главы администрации Тракторозаводского района Челябинска претендуют четыре человека
Сегодня, 12:56
Экономика
В Челябинске осталось отыграть один контракт по благоустройству общественных пространств в 2021 году
Сегодня, 12:19
Общество
В челябинском парке имени Терешковой начался монтаж ледовых дорожек
Материалы рубрики
Сегодня, 13:05
Общество
За сутки зарегистрирована смерть шести пациентов с ковидом
Сегодня, 12:19
Общество
В челябинском парке имени Терешковой начался монтаж ледовых дорожек
Сегодня, 12:03
Общество
Из-за несоблюдения масочного режима в Челябинске продолжают закрывать магазины
Сегодня, 11:57
Общество
Челябинск получит паспорт готовности к отопительному сезону на этой неделе
Сегодня, 11:37
Общество
В Челябинске закончен ремонт одного из подземных переходов с выходом на Цвиллинга
Теги
школа
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика