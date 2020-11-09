В Сосновском районе сегодня открылась новая начальная школа

В понедельник, девятого ноября, состоялось торжественное открытие начальной школы в деревне Казанцево Сосновского района Челябинской области.

Школа построена с соблюдением самых современных требований и располагает необходимыми помещениями, оборудованием, инвентарем и высокоскоростным интернетом. Общая площадь здания – пять тысяч 696 квадратных метров.

В школе восемь универсальных учебных кабинетов, три специализированных кабинета (кабинет ручного труда, музыки, компьютерный класс), спортивный зал, библиотека, игровые и спальные комнаты, медицинский кабинет; столовая и пищеблок, пандус, лифт для маломобильных групп граждан, специализированные учебные и вспомогательные помещения для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в минобре региона, новая школа рассчитана на прием 366 учеников. С ноября в ней будут заниматься 230 школьников. В подавляющем большинстве это жители микрорайона Славино. Кроме этого, организован подвоз детей из соседних населенных пунктов – поселка Новое поле и деревни Казанцево.

До этого дети микрорайона Славино учились в школе поселка Рощино, куда их привозили школьными автобусами. На подвозе были постоянно задействованы три автобуса, которые партиями доставляли учеников в соседний поселок.

Всего в школе будут преподавать 12 педагогов, имеющих высшую и первую категорию. По желанию родителей в школе готовы открыть кружки дополнительного образования.

Первые занятия в новой школе начались в первый учебный день второй четверти.

На строительство школы было направлено 302 миллиона рублей из областного бюджета по государственной программе «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях».