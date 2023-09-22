В Челябинской области растет число укушенных клещами за счет активности грибников

В Челябинской области продолжает расти число жителей, пострадавших от укуса клещей за неделю. При этом общее число укушенных за весь текущий сезон ниже, чем в прошлом году, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«За последнюю неделю в связи с активным посещением леса грибниками отмечен рост пострадавших в два раза», - сообщили в ведомстве.

Всего в этом сезоне в медицинские организации обратилось 13 тысяч 899 укушенных клещом южноуральцев, в том числе три тысячи 612 детей. Этот показатель ниже прошлогоднего почти на треть – на 28,3%.

В текущем сезоне в области исследовано от населения более 8,4 тысячи клещей, из них каждый пятый (20,3%) инфицированы боррелиями, 1,8% - эрлихиями, 0,9% - анаплазмами, 0,4% - вирусом клещевого энцефалита.

Ежегодно на территории области регистрируется более 15-20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

По состоянию на 19 сентября привились от клещевого энцефалита 103 тысячи 957 человек, в том числе 63 тысячи 888 детей. В 2023 году за счёт средств областного бюджета вакцинируются дети 3-4 лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2022 году, а также учащиеся 1-2 классов.

Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся один раз в три года.