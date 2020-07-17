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В Челябинской области растет суточное число случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 11:24
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 145 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше показателей предыдущих двух дней (было 140 и 135). Число выздоровевших за сутки почти в два раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятницы, 17 июля, в регионе подтверждено 9 тысяч 931 случай коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 73 выздоровевших пациента с коронавирусом. Ранее выздоровело 135, 97 и 65. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 6 тысяч 296 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 203 пациента с коронавирусной инфекцией, у 87 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 116 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано четыре смертельных случая.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона увеличивается. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 391 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 322). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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