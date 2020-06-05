В Челябинской области растет темп прироста новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Челябинской области подтвержден 131 новый случай коронавирусной инфекции Covid-19, что на 16 % выше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 113). Суточное число выздоровевших растет, но по-прежнему остается меньше новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятницы, пятого июня, в регионе подтверждено 3 тысячи 600 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 111 выздоровевших пациентов с коронавирусом (двумя сутками ранее 61 и 85 пациентов соответственно). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 1651 пациент.

Тринадцать инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ (за последние сутки – один).

За время пандемии умерло 52 пациента с коронавирусной инфекцией, у 26 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 26 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая – скончались женщина 65 лет и двое мужчин в возрасте 68 и 72 лет. У всех троих причина смерти – ковидная пневмония. Умершая накануне, 4 июня, сотрудница Южно-Уральского медицинского университета пока в список жертв коронавируса не включена (лишь после установления официальной причины смерти).

В больницах продолжает лечение 1884 человека с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.