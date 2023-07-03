В Челябинской области разрыв между числом женщин и мужчин увеличился за два десятилетия

В Челябинской области разрыв между числом представителей сильного пола и представительниц прекрасной половины человечества увеличился с 2000 года.

По данным на первое января 2023-го, озвученным Челябинскстатом, на тысячу мужчин-южноуральцев приходилось 1183 женщины (такие показатели сохраняются с начала 2020 года).

Как гласит статистика, на начало этого года в Челябинской области проживали 3 407 145 человек, в том числе 1 560 445 жителей мужского пола и 1 846 700 – женского. Представительниц слабого пола ощутимо больше - на 286 255 человек.

На начало 2000 года население региона составляло 3 660 124 человека, в том числе 1 705 384 мужчины и 1 954 740 женщин. Таким образом, более два десятилетия назад представительниц слабого пола на Южном Урале было на 249 356 больше, чем мужчин. Тогда на тысячу лиц мужского пола приходилось 1146 представительниц женского. Это был минимальный численный «разрыв» за все последующие годы.