03.07.2023
В Челябинской области разрыв между числом женщин и мужчин увеличился за два десятилетия
03.07.2023
Лучший наставник УИС Челябинской области поборется за победу в окружном этапе всероссийского конкурса
03.07.2023
В Миассе стартовали соревнования по маунтинбайку
03.07.2023
В Ашинском районе спасли маму с пятилетним сыном
03.07.2023
Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили
03.07.2023
В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Театр ЧТЗ»
В Челябинской области разрыв между числом женщин и мужчин увеличился за два десятилетия
На начало 2023 года на тысячу мужчин приходилось 1183 женщины
21.06.2023
В Челябинской области за 20 лет около 560 тысяч пар поженились, а почти 395 тысяч пар развелись
19.06.2023
В Челябинской области снижаются показатели естественной убыли населения
03.04.2023
Алексей Текслер приглашает всех в Париж: «Будет интересно»
22.03.2023
Челябинская область начала этот год с улучшения брачной статистики
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023