В Челябинской области резко выросло число классов на карантине по ОРВИ и гриппу

В Челябинской области за сутки почти в три раза выросло число классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и число классов, изолированных как контактных с больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как неблагополучная. Помимо ОРВИ, регистрируется циркуляция вирусов гриппа А(H3N2) и В. Отмечается рост заболеваемости среди детей школьного возраста на 43,3%, среди детей 3-6 лет – на 26,5% и среди детей до двух лет – на 11%.

«По области 1573 класса в 239 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. В понедельник на карантине были 583 класса в 129 школах области. Прирост – 270%, днем ранее – 46,1%.

Кроме того, в полном составе отправлены на карантин по ОРВИ 15 школ в девяти территориях: Аргаяшский, Красноармейский, Платовский, Саткинский, Троицкий, Уйский районы, Локомотивный городской округ, Озерск и Троицк. Накануне - десять школ в семи территориях.

Два класса - в Южноуральске и Кунашакском районе - изолированы по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом.

На дистанционную форму обучения переведены также 16 образовательных организаций региона. Это все школы Снежинска (восемь организаций) и восемь школ других муниципальных районов и городов области. Накануне на дистанте были ученики шести классов: в Снежинске, Южноуральске, а также в Кунашакском, Красноармейском, Кусинском районах.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 225 случаев ковида у школьников (за прошедшие сутки четверо школьников заболело).

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 18 групп в 16 детских садах: в Челябинске, Златоусте, Снежинске, Трехгорном и Еманжелинском районе. Накануне - три группы в трех детских садах

По причине острой респираторной вирусной инфекции в дошкольных учреждениях находятся на карантине пять групп (накануне – три). По этой же причине закрыт на карантин один детский сад в Брединском районе.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), то контактного ребенка также нужно оставить дома.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.