В Челябинской области с начала года заключено более двух тысяч соцконтрактов

Жители Челябинской области с начала 2023 года по 22 июня заключили более двух тысяч социальных контрактов. Об этом сообщила в telegram-канале первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«С начала текущего года по 22 июня в нашей области жители заключили 2008 соцконтрактов, - отметила Ирина Альфредовна. - Из них 595 контрактов направлены на поиск работы, 968 – на индивидуальную предпринимательскую деятельность, 322 – на ведение личного подсобного хозяйства, 123 – на другие мероприятия, которые нужны заявителям для преодоления трудных жизненных ситуаций».

Первый вице-губернатор отметила любопытную тенденцию, половина соцконтрактов для ведения предпринимательской деятельности половина договоров заключена с женщинами. «Кто-то оформляет ИП, кто-то выбирает статус самозанятого», - отметила Ирина Гехт.

В качестве примеров бизнеса, который открыли женщины с помощью социальных контрактов, она привела ветеринарный кабинет для домашних животных в Аргаяше и мини-питомник в Ашинском районе, обеспечивающий дачников посадочным материалом.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта в Челябинской области предоставляется с 2014 года. По решению Президента Владимира Путина с 2021 года все регионы страны получают федеральное финансирование для оказания помощи гражданам в форме социального контракта.

В Челябинской области на получение соцконтракта могут претендовать малоимущая семья (среднедушевой доход в которой за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума), одиноко проживающий гражданин в сложной жизненной ситуации.

Благодаря заключенному договору можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть своё дело и частично возместить стоимость аренды, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Максимальный размер выплат по социальному контракту для индивидуальных предпринимателей составит 350 тысяч рублей. В случае необходимости обучения можно дополнительно получить 30 тысяч рублей.