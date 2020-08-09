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В Челябинской области снижается уровень заболеваемости коронавирусом

Общество
Сегодня, 13:03
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 93 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 96).

На утро девятого августа в регионе подтверждены 12 714 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом насчитывается на утро девятого августа 3 695 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 48 человек. Всего 8697 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Все жители региона с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. У некоторых заболевших «ковидом» болезнь протекает без симптомов. Они лечатся на дому под присмотром медиков.

В регионе продолжает работать «горячая» линия министерства здравоохранения области:  8(351) 240-15-16. Операторы call-центра отвечают на звонки круглосуточно. Также работает телефон «горячей» линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции: 8 (351) 269-77-77.

При первых признаках заболевания южноуральцам настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться к врачу.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах;  требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; запрет на проведение массовых мероприятий. Гражданам в возрасте 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции. 

Действует в Челябинской области и ряд послаблений режима. Разрешено сменить место самоизоляции на дачах и садовых участках, проследовав к ним на личном автотранспорте или такси. Возобновлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания; салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун.

Разрешена также деятельность в сфере розничной торговли, в том числе ТРК; фитнес-центров; зоопарков, но только экспозиций на открытых территориях; в парках и общественных пространствах - разрешена работа аттракционов. 

Можно работать также музеям; учреждениям дополнительного и дополнительного профессионального образования; организациям, осуществляющим спортивную подготовку.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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