В Челябинской области сохраняется рост заболевших коронавирусом

В Челябинской области за прошедшую неделю вновь в полтора раза выросло число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Новый вариант коронавируса (BA.2.86) «Пирола» более заразный, чем его предшественники.

По данным регионального Роспотребнадзора, на прошедшей неделе (с 18 по 24 сентября) зарегистрирован 351 лабораторно подтвержденный случай ковида, что на 51,2% больше показателя предшествовавшей ей недели (с 11 по 17 сентября заболело 232 южноуральца).

С четвертого по 10 сентября было зарегистрировано 164 случая заболевания ковидом, с 28 августа по третье сентября - 108 случаев коронавируса, с 21 по 27 августа - лишь 50 человек заболело.

На прошлой неделе заболеваемость росла во всех возрастных группах, кроме школьников 7-14 лет (здесь зарегистрировано снижение). Наибольший подъем отмечен среди южноуральцев 30-49 лет – на 30 случаев (41,09%), жителей 50-64 года – на 53 случая, а пенсионеров 65 лет и старше – на 21 случай (33,3%). Среди молодых жителей 18-29 лет отмечен прирост на 11 случаев, среди дошкольников 1-6 лет – на семь случаев, детей до года – на три случая, подростков15-17 лет – на два случая.

Всего за весь период наблюдения на территории Челябинской области зарегистрировано 415 тысяч 505 случаев новой коронавирусной инфекции (12154,2 - на 100 тысяч населения).

В Роспотребнадзоре пояснили, новый вариант коронавируса (BA.2.86) «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами Омикрона, и он более заразный, чем его предшественники.