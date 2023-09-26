26.09.2023
В среду в Челябинске открывается выставка-ярмарка АГРО-2023
26.09.2023
В Челябинской области вакцинировано против гриппа 313 тысяч жителей при плане 2,2 миллиона
26.09.2023
В Челябинске пройдет игра-квиз «Бабушки и внуки» ко Дню пожилого человека
26.09.2023
«Уральская кузница» провела детский праздник
26.09.2023
В Троицке прошла массовая Велогонка опавших листьев
26.09.2023
Челябинские мотогонщики привезли из Краснодара комплект медалей
В Челябинской области сохраняется рост заболевших коронавирусом
19.09.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти
05.09.2023
В Челябинской области в 2,2 раза вырос уровень заболеваемости ковидом за неделю
02.05.2023
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом
24.04.2023
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом и расти число умерших
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023