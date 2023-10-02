В Челябинской области состоялся туристический слёт для людей с ограниченными возможностями здоровья

В Златоусте Челябинской области состоялся региональный туристический слёт для учреждений социальной защиты. В мероприятии приняли участие более 80 человек из психоневрологических интернатов, а также домов престарелых и инвалидов Челябинской области и челябинского центра содействия семейному воспитанию. Встречу посвятили Международному дню туризма.

Слет прошел в школе экотуризма «Веселая мельница» на территории автономной некоммерческой организации «Уреньга» в деревне Веселовка недалеко от города Златоуста по инициативе Минсоцотношений Челябинской области. В течение трех дней его участники проходили эмоциональную реабилитацию, общались друг с другом, выполняли интересные туристические задания и даже поднялись по экологической тропе на вершину Второй сопки хребта Уреньга.

Люди разных возрастов с ограниченными возможностями развития и здоровья показали творческие «визитки» своих команд, участвовали в конкурсе на приготовление лучшего туристического блюда, рисовали и придумывали стенгазеты, разучивали и пели хором туристические песни, прошли исторический квест «Золото Пугачёва», сходили в турпоход и побывали на мастер-классе «Рождение глиняного горшка».

Одним из главных этапов Областного туристического слёта для учреждений соцзащиты стала легкоатлетическая эстафета, в которой приняли участие все девять команд. Победила команда челябинского дома-интерната номер один для престарелых и инвалидов.

Торжественно открыли слёт специалисты Министерства социальных отношений Челябинской области и начальник управления туризма Златоустовского городского округа Дина Шведкина.

«Это наш первый такой масштабный опыт по работе с людьми с ограниченными возможностями развития, — отмечает Дина Шведкина. — Все учреждения отлично подготовились, продумали эмблему команд и форму, сделали флаги. Перед судьями стояла очень непростая задача — выбрать сильнейшую команду слёта. Но самое главное — это не медали и дипломы, а возможность для людей, получающих социальные услуги в стационарных учреждениях соцобслуживания, приобрести новый опыт и яркие впечатления, отдохнуть на природе и пообщаться. А для нас это ответственный и очень интересный опыт!».

В поход по местам Емельяна Пугачёва туристы из социальных учреждений отправились, несмотря на пасмурную осеннюю погоду. Участники прогулялись по экотропе протяженностью в десять километров, осмотрели арт-объекты, расположенные на маршруте, и с удовольствием послушали экскурсию, которую провели для них студентки Златоустовского техникума технологий и экономики по специальности «Туризм».

Все гости остались очень довольны, наполнились силами и положительными эмоциями от общения друг с другом и с нетронутой природой. Члены команды челябинского психоневрологического интерната номер два поблагодарили организаторов в видеообращении на страничке в социальных сетях.

«Здесь очень здорово, мы в первый раз оказались в таком красивом месте, — делятся впечатлениями молодые люди и их руководитель. — Природа, атмосфера, общение — нас приняли с душой и теплом, замечательно кормили, мы очень довольны. Хочется приезжать сюда каждый день».

Проект по организации слёта для учреждений соцзащиты стал возможен благодаря содействию Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Участниками туристического слёта стали государственные учреждения социального обслуживания Челябинской области: психоневрологические интернаты из Челябинска, Южноуральска, Сатки, поселка Чекркаскуль, а также Кувашинский психоневрологический интернат, верхнеуральский и челябинский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, Центр содействия семейному воспитанию города Челябинска.