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В Челябинской области создали карту опасных детских маршрутов

В Челябинской области общественники составили карту потенциально опасных детских маршрутов. Итоги акции «Дорога в школу» представители ОНФ отправили главе региона Алексею Текслеру с надеждой на оперативную реакцию областных властей.

Активисты Общероссийского Народного фронта рассчитывают, что региональное правительство сможет повлиять на чиновников на местах, и те исправят нарушения.

Общественники привели несколько примеров потенциально опасных детских маршрутов. Так, например, в поселке ОПМС-42 в Тракторозаводском районе Челябинска дети вынуждены идти в школу по проезжей части или срезать долгий опасный путь, перебегая железнодорожные пути.

По словам экспертов ОНФ, оба варианта небезопасны, однако районные чиновники несколько лет отрицают необходимость организации школьного транспорта для детей, живущих в этом поселке.

Активистам Народного фронта все же удалось добиться реакции правоохранительных органов на проблему: прокуратура внесла представление городским властям об устранении нарушений. Но автобус дети ждут до сих пор.

Непросто ситуация складывается и в поселке Таянды Еманжелинского района. Здесь живут дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, которые учатся в коррекционных классах. Им приходится добираться до места остановки школьного автобуса по разбитой дороге, которая весной и летом превращается в грязевое месиво.

«Много лет люди просят либо приблизить маршрут школьного транспорта поближе к жилым домам, чтобы особенным детям не пришлось преодолевать непосильный путь пешком, либо отремонтировать дорогу. Но от чиновников приходят только отписки», - отмечают в ОНФ.

В список муниципалитетов, где зафиксировано больше всего нарушений (основные из них - отсутствие освещения и тротуаров), также вошли Златоуст, Копейск, Миасс и поселки в отдаленных районах Челябинской области.