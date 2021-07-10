В Челябинской области спасли щенка, который несколько дней просидел возле мертвой мамы-собаки

Фото: Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО

В Челябинской области представители движения «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО» спасли щенка, который несколько дней просидел возле своей мертвой мамы – собаку сбила машина.

Малыш не понимал, что произошло, и терпеливо ждал, когда его мама проснется.

Как рассказал в сообществе движения в ВКонтакте его руководитель Владимир Шиленко, собачья семья жила вблизи оживленной трассы. В один из дней, когда взрослая собака в очередной раз перебегала дорогу, по которой туда-сюда проносились машины (зоозащитники предполагают, что четвероногая искала пропитание себе и своему малышу), случилась трагедия. Щенок остался один.

Когда тело его матери убрали, детеныш спрятался под плитами, которые находятся прямо с дорогой. На обочине трассы, по словам Владимира Шиленко, его не ждало ничего хорошего – смертельно опасные колеса проносящихся мимо авто, клещи и прочие неприятности.

На помощь одинокому малышу пришел сотрудник полиции – проезжая мимо, страж порядка заметил щенка. В течение нескольких дней вместе со своей такой же неравнодушной женой полицейский приезжал кормить щенка (это оказалась девочка).

Вчера, девятого июля, супружеская пара обратилась к команде Владимира Шиленко с просьбой поймать собаку и отвезти на передержку.

«Отлов прошёл удачно. После отлова мы доставили девочку на передержку. Щенок вела себя очень бодро и хотела съесть своих спасителей. Огромное спасибо Александре за место для малышки. Мы выражаем огромную благодарность людям, которые не прошли мимо этой ситуации. Жаль, что герои этой истории пожелали остаться неизвестными. Большое человеческое спасибо!» - написал Владимир Шиленко.