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В Челябинской области стартовала акция «Останови мошенника»

Общество
Сегодня, 15:30
Автор: 
Инна Шемаева

В регионе стартовала акция «Останови мошенника». Южноуральские полицейские расскажут жителям Челябинской области о самых распространенных способах отъема аферистами денег, наиболее часто используемых мошеннических схемах и о том, как обезопасить себя и не попасться на удочку преступников.

 

О старте региональной акции полицейские Челябинской области рассказали на пресс-конференции, которая состоялась в агентстве «Аргументы и факты».

 

Только в 2019 году в отношении южноуралальцев было совершено порядка шести тысяч мошеннических преступлений. Аферисты прикрываются главами городов, сотрудниками полиции, социальных служб, представителями банков, страховых компаний. И южноуральцы охотно ведутся на их уловки.

 

В Челябинской области и в России в целом проблема преступлений в области IT-технологий, дистанционных мошенничеств и краж с банковских карт стоит очень остро. Динамика раскрытия данных преступлений такова, что они ежемесячно возрастают. Сейчас используются различные инструменты для профилактики и одна из мер – это региональная акция «Останови мошенника!», запланированная на ближайшие выходные. В ней будут задействованы все сотрудники полиции, представители народных дружин. С людьми будут проводиться профилактические беседы, раздаваться буклеты. По населенным пунктам будут ездить машины полиции и сообщать людям о том, как не стать жертвами мошенников», - сообщил заместитель начальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области Денис Ершов.

«Мероприятия будут проводятся в местах скопления граждан разного возраста – на остановочных комплексах, вблизи крупных торгово-развлекательных комплексов. Кроме того, участники акции посещают объекты социальной сферы, МФЦ, а также квартиры и дома граждан, раздают жителям города и расклеивают на информационных стендах в подъездах домов профилактические листовки. Во время беседы полицейские расскажут о распространенных способах обмана, объясняют гражданам, как распознать злоумышленников, и какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не попасться на уловки мошенников», - добавил заместитель начальника УМВД России по городу Челябинску Дмитрий Золотухин.

По-прежнему одними из самых распространенных видов обмана являются телефонные звонки, которые осуществляются якобы от родственника с просьбой о помощи и звонки от лжесотрудников банка.

 «Если звонят и представляются сотрудниками полиции, они сами совершают преступление и нужно сразу перезванивать родственников. Основной способ обмана – это звонки якобы от сотрудников банка и просят предоставить данные карты. Нужно сразу отключаться от разговора и звонить в банк и узнавать информацию. Это наш бич. Звонки от сотрудников банка», -сказал заместитель начальника отдела главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области Константин Чугунов.

Стражи порядка напоминают, что банк никогда не запрашивает по телефону сведения о карте клиента ее номер, код на обратной стороне, Ф.И.О. владельца карты и срок её действия, а тем более пин-код, если собеседник пытается получить от вас такую информацию, либо просит сообщить коды, которые пришли на Ваш телефон от банка, прекратите с ним разговор.

Южноуральцам, имеющим престарелых родственников, соседей, знакомых необходимо разъяснить им, какие способы мошенничества существуют, как вести себя при получении звонков и сообщений мошеннического характера, а именно не вести диалоги с мошенниками, прекратить разговор и позвонить родственникам. Если пожилой человек получает пенсию на банковскую карту, то предложите свою помощь в снятии с карты денежных средств, либо предложите родственнику передать карту Вам.

Также в последнее время получают распространение мошенничества, совершенные в отношении пользователей сети Интернет продающих товары на сайтах бесплатных объявлений. Продавцу поступает звонок от якобы покупателя. Мошенник под видом покупателя сообщает, что желает приобрести товар, но проживает в другом городе и предлагает оплатить товар путем перечисления денежных средств на карту продавца. Для этого он просит продавца назвать номер карты, владельца карты, срок действия карты, код на обратной стороне, а также сотовый номер привязанный к карте, либо по умолчанию использует номер, указанный в объявлении. После получения этих сведений мошенник использует данные о карте для оплаты покупок в сети Интернет.

Другой вариант, когда на телефон продавца поступают коды от банка и мошенник просит сообщать их якобы для перевода денег, в этот момент мошенник подключает к телефону потерпевшего, либо к своему телефону услугу «Мобильный банк» и похищает деньги с карты. Третий вариант когда мошенник, выступающий в роли «покупателя» предлагает продавцу пройти к банкомату и якобы произведя некоторые операции получить деньги, в трех указанных случаях мошенник похищает денежные средства продавца.

Также сейчас широкое распространение в сети Интернет так же приобретают мошенничества с привлечением средств пользователей для их приумножения в финансовых пирамидах, кооперативах, микрофинансовых организациях, биржах, букмекерских конторах, рынках электронных валют.

«Мы готовы войти в каждую квартиру, донести до каждого жителя о способах мошенничества. Ведь все думают, что с ним подобное не случится и он не станет жертвой аферистов. Хочется, чтобы люди серьезно отнеслись к этому. Ведь полиция работает уже по факту совершенного преступления, а нужно действовать так, чтобы предотвращать эти мошенничества», - сказал заместитель начальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области Денис Ершов.

Полицейские напоминают, что мошенникам не важен статус, пол и возраст человека, которого они обманывают. Стражи порядка настоятельно рекомендуют провести профилактические беседы со своими родственниками о разных видах мошенничества и действиях в случае, если звонящие представляются сотрудниками банка, социальными работниками, представителями коммунальных служб, или предлагают услуги по снятию порчи и предоставлению компенсации за купленные биоактивные добавки.

В случае совершения в отношении вас преступления необходимо сообщить о случившемся в полицию по телефонам: 266-14-14, 265-02-00 или 02.

Заявления принимаются круглосуточно.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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