В Челябинской области стартует акция «Пешеход»

В Челябинской области завтра, первого февраля, будет проводиться профилактическое мероприятие «Пешеход», цель которого - предотвращение происшествий с участием пешеходов, воспитание у участников дорожного движения взаимного уважения, выявление и пресечение нарушений ПДД РФ в части непредоставления водителями преимущества пешеходам. Кроме того, акция будет направлена и на выявление правонарушений со стороны пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленных местах.

«Будьте внимательны на дорогах. Переходя дорогу по пешеходному переходу даже на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что все машины остановились и уступают вам дорогу, и только потом выходить на дорогу! Осмотритесь, нет ли скрытой опасности. Переходите дорогу, когда она хорошо просматривается в обе стороны. Не перебегайте дорогу перед близко идущим автомобилем», - отметили в ГИБДД Челябинска.

В прошлом году в столице Южного Урала произошло 1442 ДТП, 33 человека погибли, 1745 получили травмы различной степени тяжести.

Кстати, обеспечение безопасности дорожного движения обсуждалось на коллегии в региональном полицейском главке. По итогам 2022 года отмечается уменьшение количества ДТП. Более чем на 17% снизилось число погибших в ДТП. В регионе реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности дорог: установка постов видеонаблюдения и фотофиксации, разделение встречных потоков на четырехполосных магистралях, обустройство пешеходных переходов.

Принимаемые меры позволили не только снизить количество дорожно-транспортных происшествии, но и пострадавших в них людей, в том числе, на 17% сократилось число погибших и на 6% – раненых. В то же время инспекторами ГИБДД выявлено и отстранено от управления автотранспортными средствами почти 15 700 водителей в состоянии алкогольного опьянения, тем самым предотвращены риски трагических последствий.