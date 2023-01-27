Скоков: Надеюсь, Челябинской области удастся выйти из «криминальной пятерки»

Итоги оперативно-служебной деятельности за 2022 год были подведены сегодня в региональном полицейском главке на расширенной коллегии.

В регионе снизилось количество совершенных имущественных преступлений, в том числе на треть (34%) – грабежей, на четверть (23%) – разбойных нападений, на треть краж из квартир граждан (33%), почти в половину – краж автотранспорта, на четверть (23%) – умышленного уничтожения имущества путем поджогов, на 7% - убийств и почти на треть – возбужденных уголовных дел за нарушения правил дорожного движения, при которых погибли люди.

При этом стоит отметить, что раскрываемость таких преступлений возросла. Так, сегодня раскрываемость преступлений, связанных с неправомерный завладением транспортным средством, составляет 90%, краж транспортных средств - 54% (в2021 г. – 43%), раскрыто 80 % грабежей и 67% краж из квартир.

В 2022 году сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов ежедневно принимались меры по противодействию организованной преступности. Пресечена деятельность 272 лидеров и активных участников организованных преступных групп.

«Впервые за последние пять лет Челябинской области по количеству совершенных преступлений удалось переместиться на пятое место в России. Надеюсь, что нам удастся покинуть «криминальную пятерку», - отметил руководитель регионального полицейского главка Михаил Скоков.

Также южноуральскими полицейским пресечено почти три тысячи экономических преступлений, при этом на треть больше выявлено преступлений коррупционной направленности. В суды направлено свыше тысячи уголовных дел. Только в сфере экономики возмещен ущерб на сумму более трех миллиардов рублей.

«Продолжалась активная работа по противодействию незаконному обороту наркотиков, ликвидации сетевых (бесконтактных) форм сбыта и подрыва материальных основ наркобизнеса. Так, в 2022 году выявлено свыше семи тысяч наркопреступлений, среди которых более пяти тысяч связаны с фактами незаконного сбыта. Работа в этом направлении строилась при тесном взаимодействии с коллегами из иных правоохранительных структур и с органами полиции других регионов. Из незаконного оборота было изъято свыше 420 килограммов наркотических средств», - добавил Михаил Скоков.

Главный полицейский Челябинской области также отмети, что одним из главных критериев оценки населением деятельности полиции является доверие горожан. Полицией Южного Урала принимались все меры для создания условий безопасного и комфортного проживания граждан, чтобы жители региона чувствовали себя защищенными и доверяли своей полиции.